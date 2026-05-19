Diversas actividades de intercambio amistoso entre Vietnam y Tailandia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Embajada de Tailandia en Vietnam y el buque de la Marina Real tailandesa HTMS Prachuap Khiri Khan, actualmente de visita amistosa en Ciudad Ho Chi Minh, organizaron hoy una ceremonia conmemorativa por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (1976-2026), el 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890) y una exposición fotográfica dedicada al líder vietnamita.



El evento tuvo lugar en el muelle de Nha Rong, en el Puerto Internacional Nha Rong-Khanh Hoi, y reunió a representantes diplomáticos, autoridades locales y miembros de la Marina Real de Tailandia.



En su intervención, la embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya, expresó su satisfacción por coordinar junto con la Marina tailandesa la celebración de dos fechas significativas para las relaciones entre ambos países, especialmente el aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh, considerado una figura clave en la construcción de los sólidos cimientos de la amistad bilateral.



La diplomática destacó que, durante los últimos 50 años, Vietnam y Tailandia han mantenido una relación cercana y amistosa sustentada en fuertes vínculos políticos, económicos y de intercambio pueblo a pueblo. Señaló además que, en mayo de 2025, las relaciones bilaterales entraron en una nueva etapa al elevarse al nivel de Asociación Estratégica Integral durante la visita oficial a Vietnam de la Primera Ministra tailandesa, reflejando el compromiso compartido de profundizar la cooperación en todos los ámbitos.



Según la embajadora, la visita del HTMS Prachuap Khiri Khan a Ciudad Ho Chi Minh constituye una muestra del fortalecimiento constante de la cooperación naval entre ambos países. Tailandia y Vietnam comparten el objetivo común de garantizar la seguridad y la estabilidad marítima, por lo que la conmemoración del 50.º aniversario de relaciones diplomáticas representa también una oportunidad para elevar la cooperación naval a un nuevo nivel y coordinar respuestas conjuntas frente a los desafíos emergentes de la actualidad.



Delegados visitan una exposición fotográfica sobre el Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay, felicitó y valoró las múltiples actividades culturales organizadas en los últimos días por la Embajada de Tailandia y la tripulación del HTMS Prachuap Khiri Khan. Entre ellas destacó la exposición fotográfica sobre el Presidente Ho Chi Minh con motivo del 136.º aniversario de su natalicio, así como la muestra de trajes tradicionales tailandeses titulada “Legado de la Reina Madre Sirikit”, iniciativas que contribuyen a fortalecer el entendimiento mutuo y los lazos de amistad entre los pueblos de Ciudad Ho Chi Minh y Tailandia.



Las autoridades municipales consideraron que la visita amistosa del buque tailandés constituye una acción concreta para celebrar el medio siglo de relaciones diplomáticas entre ambos países y contribuye a profundizar aún más la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia, incluida la cooperación de confianza entre la Marina Real de Tailandia y la Marina Popular de Vietnam.



La exposición fotográfica sobre el Presidente Ho Chi Minh, organizada por la Embajada de Tailandia en Vietnam en el muelle de Nha Rong, presenta valiosas imágenes históricas relacionadas con los vínculos del líder vietnamita con Tailandia y la comunidad vietnamita residente en ese país, entre ellas encuentros con el exregente del Reino de Tailandia en 1966, delegaciones sindicales tailandesas en 1958 y ciudadanos vietnamitas en territorio tailandés.



En esta ocasión, la Embajada de Tailandia también organizó en el muelle de Nha Rong una actividad de presentación de la exposición de trajes tradicionales tailandesas “Legado de la Reina Madre Sirikit”./.

