Pensamiento de Ho Chi Minh sobre unidad nacional conserva su valor contemporáneo

Nueva Delhi (VNA) - Con motivo del 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, la Embajada de Vietnam en Bangladesh, en coordinación con el grupo de investigación sobre el Padre de la Independencia del país indochino, organizó el seminario "El pensamiento de Ho Chi Minh sobre la gran unidad nacional en la causa de la construcción y salvaguardia de la Patria".



Al evento, celebrado en Daca, asistieron el embajador vietnamita Nguyen Manh Cuong, junto con profesores, doctores universitarios, académicos y numerosos estudiantes bangladesíes interesados en la vida y obra del líder revolucionario.



Durante la cita, los académicos repasaron las grandes contribuciones del Presidente Ho Chi Minh, Héroe de la Liberación Nacional y Celebridad Cultural Mundial, a la causa de la liberación y reunificación de Vietnam, así como a los movimientos de lucha por la independencia en todo el planeta.



El foco del seminario se centró en analizar y aclarar su pensamiento sobre la gran unidad nacional en la construcción y defensa del país indochino, debatiendo a su vez la vigencia y la aplicabilidad de estas teorías en el contexto actual de Bangladesh y el mundo.



En el discurso de apertura, el director del Grupo de Investigación sobre el Presidente Ho Chi Minh, M Jahangir Khan, enfatizó que Ho Chi Minh no solo fue un líder genial del pueblo vietnamita, sino también un símbolo de la paz, la independencia nacional y la solidaridad internacional. Khan presentó además diversas imágenes y documentos sobre la vida y el proceso de las actividades revolucionarias del prócer vietnamita en Tailandia y China durante su período de búsqueda de vías para la salvación nacional.



Según los intelectuales bangladesíes, el pensamiento de Ho Chi Minh sobre la gran unidad conserva un profundo significado de actualidad en el panorama global contemporáneo, donde múltiples naciones enfrentan desafíos relacionados con conflictos, divisiones sociales e inestabilidad económica. Los delegados coincidieron en que el mensaje sobre la solidaridad, el consenso y la primacía de los intereses nacionales por encima de las diferencias locales sigue constituyendo una lección de alto valor para muchos países en vías de desarrollo.



Al evocar la famosa frase del Presidente Ho Chi Minh, “Unidad, unidad, gran unidad; Éxito, éxito, gran éxito”, el embajador Nguyen Manh Cuong subrayó que este pensamiento fue uno de los cimientos fundamentales que ayudó a Vietnam a superar las etapas más difíciles de su historia, y mantiene su valía en la actual obra de desarrollo del país.



El diplomático afirmó que Ho Chi Minh siempre sostuvo que la unidad genera fuerza, y que la gran unidad no es solo una agrupación de fuerzas, sino la unificación en torno a los objetivos, intereses y aspiraciones de desarrollo de la nación.



Manh Cuong añadió que el significado de la unidad nacional puede apreciarse desde las relaciones cotidianas en la familia, las organizaciones y las comunidades, hasta escalas mayores como la nación y el mundo entero, puesto que cualquier estructura organizativa difícilmente alcanzará el éxito sin la existencia de la unidad.



En el marco del seminario, el comité organizador proyectó un documental sobre la vida y la trayectoria revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh, el cual concitó una gran atención de los asistentes.



La proyección se complementó con intercambios directos por parte del embajador Nguyen Manh Cuong, permitiendo a los delegados locales comprender con mayor claridad el legado del líder vietnamita.



Asimismo, el Grupo de Investigación sobre el Presidente Ho Chi Minh en Bangladesh entregó a los participantes materiales de estudio, libros y artículos periodísticos sobre Ho Chi Minh, contribuyendo a difundir sus valores de humanismo, paz y amistad entre los círculos académicos y la juventud de Bangladesh, consolidando así los lazos de fraternidad tradicionales entre ambos pueblos./.

VNA