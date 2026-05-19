Vietnam y Bulgaria amplían la cooperación entre localidades clave

Hanoi (VNA) - Vietnam y Bulgaria están reforzando la cooperación entre sus principales localidades para impulsar los vínculos en comercio, inversión, educación e intercambios entre pueblos mediante diversas actividades de promoción y visitas de trabajo a nivel local.

​La embajadora vietnamita en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, realizó la semana pasada una visita de trabajo a las ciudades de Shumen y Varna para promover asociaciones a nivel local, la conexión empresarial, la educación y los intercambios pueblo a pueblo.

​Durante su visita a Shumen, Minh Nguyet participó en las celebraciones del Día de Shumen y sostuvo reuniones con dirigentes locales.

​En un encuentro con el alcalde Hristo Hristov, la embajadora elogió el papel de Shumen como un importante centro histórico, cultural e industrial de Bulgaria, al tiempo que afirmó que Vietnam siempre valora su amistad tradicional y la Asociación Estratégica con Bulgaria.

​Expresó su esperanza de una cooperación más sólida entre localidades en ámbitos como la educación y formación, la agricultura, el procesamiento de alimentos, la manufactura, el turismo cultural y los vínculos empresariales.

​La Embajada de Vietnam en Bulgaria, señaló, está dispuesta a actuar como puente para facilitar una cooperación práctica entre las localidades y empresas de ambos países.

​Por su parte, Hristov señaló que Shumen está priorizando el desarrollo de la industria, la logística, la agricultura de alta tecnología y el turismo cultural, y desea ampliar la cooperación con Vietnam en diversos sectores.

​Como parte del viaje, Minh Nguyet también visitó el parque industrial de Shumen, varias empresas locales importantes y una planta de producción operada por Unifood Bulgaria, una empresa fundada por un emprendedor vietnamita.

​Los días 13 y 14 de mayo, la embajadora continuó su visita de trabajo en la ciudad portuaria de Varna.

​En una reunión con la vicealcaldesa Snejana Apostolova, Nguyet destacó el papel de Varna como un importante centro económico, marítimo y turístico de Bulgaria, así como una puerta estratégica para el comercio en la región del mar Negro.

​Subrayó que la Asociación Estratégica Vietnam–Bulgaria ha abierto nuevas oportunidades de cooperación en logística, transporte marítimo, operaciones portuarias, tecnología de la información, educación y turismo costero.

​La embajadora propuso fortalecer los vínculos entre Varna y ciudades costeras vietnamitas como Hai Phong y Da Nang, junto con una mayor cooperación empresarial, formación de recursos humanos y promoción de la cultura y el turismo vietnamitas en Bulgaria.

​Apostolova afirmó que la administración de Varna valora la cooperación con socios asiáticos, incluido Vietnam, y se comprometió a apoyar una mayor cooperación empresarial, de inversión y entre pueblos entre ambos países./.