Vietnam y Bulgaria amplían la cooperación entre localidades clave

Hanoi (VNA) - Vietnam y Bulgaria están reforzando la cooperación entre sus principales localidades para impulsar los vínculos en comercio, inversión, educación e intercambios entre pueblos mediante diversas actividades de promoción y visitas de trabajo a nivel local.
La embajadora vietnamita en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, realizó la semana pasada una visita de trabajo a las ciudades de Shumen y Varna para promover asociaciones a nivel local, la conexión empresarial, la educación y los intercambios pueblo a pueblo.
Durante su visita a Shumen, Minh Nguyet participó en las celebraciones del Día de Shumen y sostuvo reuniones con dirigentes locales.
En un encuentro con el alcalde Hristo Hristov, la embajadora elogió el papel de Shumen como un importante centro histórico, cultural e industrial de Bulgaria, al tiempo que afirmó que Vietnam siempre valora su amistad tradicional y la Asociación Estratégica con Bulgaria.
Expresó su esperanza de una cooperación más sólida entre localidades en ámbitos como la educación y formación, la agricultura, el procesamiento de alimentos, la manufactura, el turismo cultural y los vínculos empresariales.
La Embajada de Vietnam en Bulgaria, señaló, está dispuesta a actuar como puente para facilitar una cooperación práctica entre las localidades y empresas de ambos países.
Por su parte, Hristov señaló que Shumen está priorizando el desarrollo de la industria, la logística, la agricultura de alta tecnología y el turismo cultural, y desea ampliar la cooperación con Vietnam en diversos sectores.
Como parte del viaje, Minh Nguyet también visitó el parque industrial de Shumen, varias empresas locales importantes y una planta de producción operada por Unifood Bulgaria, una empresa fundada por un emprendedor vietnamita.
Los días 13 y 14 de mayo, la embajadora continuó su visita de trabajo en la ciudad portuaria de Varna.
En una reunión con la vicealcaldesa Snejana Apostolova, Nguyet destacó el papel de Varna como un importante centro económico, marítimo y turístico de Bulgaria, así como una puerta estratégica para el comercio en la región del mar Negro.
Subrayó que la Asociación Estratégica Vietnam–Bulgaria ha abierto nuevas oportunidades de cooperación en logística, transporte marítimo, operaciones portuarias, tecnología de la información, educación y turismo costero.
La embajadora propuso fortalecer los vínculos entre Varna y ciudades costeras vietnamitas como Hai Phong y Da Nang, junto con una mayor cooperación empresarial, formación de recursos humanos y promoción de la cultura y el turismo vietnamitas en Bulgaria.
Apostolova afirmó que la administración de Varna valora la cooperación con socios asiáticos, incluido Vietnam, y se comprometió a apoyar una mayor cooperación empresarial, de inversión y entre pueblos entre ambos países./.