Política

Vietnam y Rusia reafirman compromiso de profundizar cooperación integral

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el embajador ruso en el país, Gennady Bezdetko, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en energía, comercio y ciencia-tecnología.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al embajador de la Federación de Rusia en el país, Gennady Bezdetko. (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al embajador de la Federación de Rusia en el país, Gennady Bezdetko. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy en Hanoi al embajador de la Federación de Rusia en Vietnam, Gennady Bezdetko, en un encuentro centrado en el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Durante la reunión, el jefe de Gobierno vietnamita destacó los avances positivos de los vínculos bilaterales en los últimos años, marcados por el mantenimiento constante de intercambios y contactos de alto nivel, así como por la ampliación de la cooperación en múltiples ámbitos.

Valoró además las contribuciones del embajador ruso y de la Embajada de Rusia en Hanoi al impulso de las relaciones bilaterales, y expresó su deseo de que ambas partes continúen coordinando estrechamente para implementar de manera efectiva los acuerdos alcanzados por los líderes de los dos países.

Por su parte, Gennady Bezdetko felicitó a Le Minh Hung por su nombramiento como Primer Ministro y reiteró que Rusia concede gran importancia a la amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam, considerado uno de sus socios prioritarios en la región Asia-Pacífico.

El diplomático también destacó los resultados positivos alcanzados en la cooperación bilateral y señaló el amplio potencial existente para seguir ampliando los lazos, especialmente en sectores como energía, transición verde, ciencia-tecnología y economía.

Ambas partes coincidieron en continuar fortaleciendo la colaboración en áreas como política y diplomacia, comercio, energía, petróleo y gas, educación, cultura y turismo. Asimismo, acordaron coordinar las actividades conmemorativas por el 35 aniversario del establecimiento de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia.

En el encuentro, Le Minh Hung reafirmó el apoyo de Vietnam al fortalecimiento de la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia y a la promoción del diálogo y la cooperación práctica, con vistas a contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.

Con motivo de la reunión, el premier vietnamita envió saludos al presidente ruso, Vladimir Putin; al primer ministro M. Mishustin; y a otros dirigentes de la Federación de Rusia, además de agradecer las felicitaciones y muestras de amistad del pueblo y los líderes rusos hacia Vietnam y hacia su persona./.

VNA
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