Vietnam y Croacia fortalecen cooperación multifacética

Hanoi (VNA) - Vietnam y Croacia acordaron impulsar la cooperación multifacética y fortalecer sus vínculos bilaterales durante una reunión sostenida hoy en Hanoi entre el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, Gordan Grlić Radman, quien realiza una visita oficial al país.



Durante el encuentro, Le Minh Hung destacó la importancia de la visita del canciller croata, al considerar que contribuirá a impulsar de manera más efectiva la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre ambas naciones.



El jefe de Gobierno vietnamita felicitó a Croacia por sus logros socioeconómicos en los últimos años, especialmente por su incorporación a la Eurozona y al Espacio Schengen en 2023. Asimismo, valoró el creciente papel y posición de ese país dentro de la Unión Europea (UE) y en Europa Central y Oriental, y reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con sus socios tradicionales europeos, entre ellos Croacia.



Propuso intensificar el intercambio de delegaciones de alto nivel y ampliar la cooperación entre ministerios, sectores, localidades y empresas de ambos países, con el objetivo de profundizar la confianza política y generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales.



Sobre la base de los vínculos positivos y el amplio potencial de colaboración, Le Minh Hung expresó su deseo de que ambas partes impulsen avances concretos en materia económica, comercial y de inversión, con la meta de duplicar el actual intercambio comercial bilateral, valorado en 161 millones de dólares.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





También subrayó la necesidad de establecer mecanismos para crear el Comité Conjunto de Cooperación Económica Vietnam-Croacia y alentó a las empresas croatas a invertir en sectores donde ambas partes poseen fortalezas y necesidades complementarias, como puertos marítimos, logística, energías renovables, turismo, ciencia y tecnología, transformación digital, innovación y respuesta al cambio climático.



El premier vietnamita manifestó además su confianza en que Croacia continúe desempeñando un papel positivo dentro de la UE para promover la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA), lo que contribuiría a fortalecer significativamente la cooperación económica y comercial entre ambas partes.



Asimismo, expresó su esperanza de que Croacia siga colaborando con la Comisión Europea para lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta a las exportaciones pesqueras vietnamitas, en reconocimiento a los esfuerzos serios y decididos de Vietnam en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Por su parte, Gordan Grlić Radman manifestó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam como canciller croata, coincidiendo con las actividades conmemorativas por el 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890-2026), a quien calificó como símbolo de dignidad y conciencia de la humanidad.



El ministro afirmó que Croacia otorga gran importancia a la amistad tradicional con Vietnam y reconoce el papel clave del país asiático en el mantenimiento de la paz, la seguridad y la cooperación regional.



Tras señalar que Vietnam es uno de los socios más importantes de Croacia en el Sudeste Asiático, expresó el interés de fortalecer la cooperación bilateral en economía, comercio, inversión, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación, energía, puertos marítimos, turismo, logística y conexión empresarial.



El canciller croata reiteró además el respaldo de su país a las orientaciones de cooperación planteadas por Le Minh Hung y reafirmó la disposición de Zagreb a trabajar con Hanoi en la implementación efectiva de los mecanismos bilaterales, el fortalecimiento del intercambio de delegaciones, la promoción de consultas políticas y la ampliación de la cooperación en áreas de interés común.



También destacó la creciente relevancia de Vietnam en la región Asia-Pacífico, dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en las cadenas globales de suministro.



Al mismo tiempo, aseguró que Croacia continuará apoyando el fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y la UE, incluida la implementación efectiva del Acuerdo de Libre Comercio bilateral (EVFTA), así como la promoción de la pronta ratificación del EVIPA por los países restantes del bloque.



Ambas partes coincidieron en continuar coordinándose estrechamente en foros multilaterales, con el objetivo de contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto regional como mundial./.