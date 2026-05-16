Política

Ciudad Ho Chi Minh promueve la solidaridad internacional con la plantación de árboles de amistad

La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) yel cuerpo consular plantan árboles en un movimiento ecológico por el natalicio de Ho Chi Minh y la sostenibilidad urbana.

Ciudad Ho Chi Minh promueve la solidaridad internacional con la plantación de árboles de amistad. (Foto: VNA)
Ciudad Ho Chi Minh promueve la solidaridad internacional con la plantación de árboles de amistad. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) celebró hoy una ceremonia para lanzar un movimiento de plantación de árboles de la amistad e inaugurar el “Jardín de la Amistad” en el barrio de Phu An.

La actividad se realizó en conmemoración del 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026), así como del 50º aniversario del nombramiento oficial de Saigón-Gia Dinh en honor al líder revolucionario (2 de julio de 1976 - 2026). El evento también celebró el éxito del XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam para el mandato 2026-2031.

La presidenta de HUFO, Ha Thanh, explicó que el programa responde a las políticas gubernamentales orientadas al desarrollo de áreas verdes urbanas y contribuye a materializar el plan “Plantar un millón de árboles” impulsado por el Comité del Frente de la Patria de la ciudad.

Asimismo, señaló que la iniciativa forma parte de un proyecto institucional de la Unión de Organizaciones de Amistad que prevé la siembra de cinco mil árboles durante el período 2025-2030.

La dirigente destacó que el nuevo “Jardín de la Amistad” representa un símbolo de solidaridad, cooperación y estrechos vínculos entre los habitantes de la metrópoli y los amigos internacionales en la actualidad.

También subrayó que la participación activa de cuerpos consulares, organizaciones, empresas y delegaciones extranjeras enriqueció el significado del programa y reflejó un compromiso compartido con un futuro sostenible.

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El cónsul general de Cuba, Mauricio Alejandro Martinez Duque, habla en el evento. (Foto: VNA)

En representación del cuerpo consular acreditado en Ciudad Ho Chi Minh, el cónsul general de Cuba, Mauricio Alejandro Martinez Duque, afirmó que el mundo enfrenta crecientes desafíos y riesgos ambientales que afectan gravemente a los recursos naturales compartidos por la humanidad, lo que exige fortalecer la cooperación y la responsabilidad colectiva para proteger el planeta.

El diplomático cubano valoró altamente la iniciativa ecológica de la ciudad, al considerar que los programas de reforestación urbana contribuyen significativamente a elevar la conciencia pública sobre la protección de la naturaleza, el desarrollo sostenible y la promoción de estilos de vida respetuosos con el medio ambiente.

A su juicio, estos esfuerzos locales ayudan directamente a construir un futuro de desarrollo armonioso, basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad entre las naciones en beneficio de la comunidad internacional.

Asimismo, instó a continuar promoviendo la responsabilidad ambiental como vía para fomentar la paz global.

Tras la ceremonia de plantación y el acto oficial de inauguración del “Jardín de la Amistad”, los delegados visitaron la Aldea del Bambú de Phu An, reconocida como una zona de conservación ecológica del bambú en Vietnam.

En este espacio botánico, diplomáticos y representantes internacionales participaron en actividades de intercambio cultural tradicional vietnamita, fortaleciendo los lazos de amistad mediante el contacto directo con el patrimonio natural de la nación indochina./.

VNA
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