Política

Vietnam advierte a sus ciudadanos sobre ofertas de trabajo sospechosas en el extranjero difundidas en línea

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam instó a la ciudadanía a extremar la precaución ante ofertas de empleo fraudulentas en línea que prometen “trabajos fáciles y bien remunerados” en el extranjero, advirtiendo que este tipo de propuestas pueden estar vinculadas a situaciones de trabajo forzoso, explotación o trata de personas.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam instó a la ciudadanía a extremar la precaución ante ofertas de empleo fraudulentas en línea que prometen “trabajos fáciles y bien remunerados” en el extranjero, advirtiendo que este tipo de propuestas pueden estar vinculadas a situaciones de trabajo forzoso, explotación o trata de personas.

Al intervenir en la rueda de prensa ordinaria de la Cartera, celebrada hoy en esta capital, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, se refirió a varios casos recientes de ciudadanos vietnamitas detenidos en el extranjero.

En relación con los ciudadanos vietnamitas arrestados en Indonesia por presuntas infracciones legales, Pham Thu Hang señaló que, según la Embajada de Vietnam en Indonesia, el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales. La Cartera ha instruido a la embajada a coordinar con los organismos competentes para verificar la información y la identidad de los afectados, así como para aplicar las medidas de protección consular correspondientes.

Respecto a los ciudadanos vietnamitas detenidos en Camboya, la portavoz indicó que las representaciones diplomáticas de Vietnam en ese país han contactado con las autoridades locales para recabar información y solicitar que se garanticen la seguridad y las condiciones de vida de los detenidos.

El ministerio también ha ordenado a sus oficinas en Camboya que trabajen de forma estrecha con las autoridades locales para completar la verificación inicial de identidad y coordinar con los organismos de ambos países los procedimientos consulares necesarios que permitan un retorno seguro y oportuno de los ciudadanos vietnamitas.

Desde el 1 de abril de 2026, las oficinas de representación vietnamitas en Camboya han colaborado con las autoridades locales y los organismos nacionales para recibir a cerca de 200 ciudadanos vietnamitas en los pasos fronterizos.

Pham Thu Hang reiteró la advertencia del ministerio de que los ciudadanos deben mantenerse vigilantes ante información de reclutamiento en línea y ofertas de trabajo que prometen empleos fáciles con salarios elevados.

Subrayó que aquellas ofertas que no exigen cualificaciones ni habilidades específicas, carecen de contratos formales o no están gestionadas por empresas u organizaciones autorizadas de exportación de mano de obra pueden ocultar riesgos de explotación laboral, trabajo forzoso o trata de personas.

Por ello, recomendó verificar cuidadosamente la información sobre la naturaleza del trabajo, las entidades contratantes, el lugar de destino, los intermediarios, las pólizas de seguro y los beneficios antes de aceptar una oferta de empleo en el extranjero./.​

VNA
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