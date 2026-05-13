Política

Bui Thi Minh Hoai reelegida presidenta del Frente de la Patria de Vietnam

La miembro del Buró Político y secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, fue reelegida oficialmente hoy como presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) para el mandato 2026-2031.

El Presidium del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam para el mandato 2026-2031. (Foto: VNA)
El Presidium del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam para el mandato 2026-2031. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La miembro del Buró Político y secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, fue reelegida oficialmente hoy como presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) para el mandato 2026-2031.

La decisión fue adoptada durante la primera sesión del XI Comité Central del FPV, celebrada en el marco de la clausura del XI Congreso Nacional de la organización, considerado uno de los eventos políticos más importantes del país en materia de unidad nacional. El congreso concluyó tras dos días y medio de trabajo en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi, con la participación de altos dirigentes del Estado, representantes de organizaciones sociopolíticas y delegados de diversos sectores sociales.

Entre las autoridades asistentes figuró la vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, junto con representantes de ministerios, organizaciones de masas y comunidades vietnamitas en el exterior.

vnanet-potal-be-mac-dai-hoi-dai-bieu-mat-tran-to-quoc-viet-nam-lan-thu-xi-8757488.jpg
Bui Thi Minh Hoai reelegida presidenta del Frente de la Patria de Vietnam. (Foto: VNA)


En total, 1.136 delegados participaron en el congreso, incluidos representantes de intelectuales, minorías étnicas, religiones, fuerzas armadas y la diáspora vietnamita, en una cita destinada a definir las orientaciones del bloque de gran unidad nacional para el próximo quinquenio.


Durante la sesión de clausura también se anunció la composición del XI Comité Central del FPV, integrado por 397 miembros. De este órgano fueron seleccionados un Presidium de 70 integrantes y un Buró Ejecutivo de 12 miembros, además de ocho vicepresidentes no remunerados para ampliar la representación de distintos sectores sociales.

Junto a Bui Thi Minh Hoai, el nuevo liderazgo del FPV contará con Ha Thi Nga, reelegida como vicepresidenta y secretaria general. Asimismo, fueron designados vicepresidentes permanentes figuras como Nguyen Phi Long, Nguyen Anh Tuan (presidente de la Confederación General del Trabajo de Vietnam), Luong Quoc Doan (presidente de la Unión de Agricultores de Vietnam), Bui Quang Huy (primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh), Le Thi Thuy (presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam) y el coronel general Be Xuan Truong (presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam).

En su intervención, Bui Thi Minh Hoai agradeció la confianza depositada por el Congreso y reafirmó su compromiso de mantener una lealtad absoluta al Partido, a la Patria y al pueblo, fortalecer el bloque de unidad nacional y consolidar el papel del FPV en la nueva etapa de desarrollo y modernización del país.

La dirigente, de 61 años y máster en Derecho, cuenta con una amplia trayectoria política. Antes de asumir la presidencia del FPV en 2024, ocupó diversos cargos de liderazgo en las provincias de Nam Dinh y Ha Nam, además de desempeñarse como vicepresidenta permanente de la Unión de Agricultores de Vietnam y jefa de la Comisión de Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.

En 2024, Bui Thi Minh Hoai se convirtió en la primera mujer en la historia del FPV en asumir la presidencia de esta organización, marcando un hito en los 96 años de existencia de esta institución encargada de aglutinar las fuerzas sociales del país./.

VNA
#Vietnam #Bui Thi Minh Hoai #Frente de la Patria #unidad nacional #reelección #política #XI Congreso Nacional
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Impulsa Vietnam estrategia de asuntos étnicos hacia 2030 con visión a 2045. Foto ilustrativa: VNA

Impulsa Vietnam estrategia de asuntos étnicos hacia 2030 con visión a 2045

El Gobierno de Vietnam emitió una nueva directiva orientada a intensificar la implementación de la Estrategia de Asuntos Étnicos hasta 2030, con visión hacia 2045, con el objetivo de elevar de manera integral la vida de las minorías étnicas y reducir las brechas de desarrollo en las zonas montañosas.

El viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, y Athsaphangthong Siphandone, secretario del Comité municipal del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del Consejo Popular de la capital laosiana. (Foto: VNA)

Vietnam reafirma la máxima prioridad a la relación especial con Laos

El Partido Comunista y el Estado de Vietnam otorgan siempre la máxima prioridad a la relación especial con Laos, considerándola un activo inestimable y de importancia estratégica para ambas naciones, afirmó hoy el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc.

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el embajador de Suecia, Johan Ndisi. (Foto: baochinhphu)

Vietnam impulsa la cooperación en defensa con Suecia y Argelia

El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, recibió hoy en Hanoi a los embajadores de Suecia, Johan Ndisi, y de Argelia, Azeddine Bechka, con el fin de fortalecer los lazos estratégicos y la colaboración en la industria militar.

El secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, sostiene una llamada telefónica con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. (Fuente: VNA)

Vietnam y Suiza apuestan por profundizar su asociación integral

Vietnam y Suiza reafirmaron su voluntad de profundizar la asociación integral bilateral durante una conversación telefónica entre el secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

Primer ministro vietnamita exige perfeccionar el sistema legal para impulsar el crecimiento (Foto: VNA)

Primer ministro vietnamita exige perfeccionar el sistema legal para impulsar el crecimiento

El Ministerio de Justicia, como “guardián jurídico” del Gobierno y asesor estratégico en la elaboración de leyes y en el perfeccionamiento institucional, asume una gran responsabilidad y desempeña un papel esencial para garantizar que el marco legal y las instituciones se conviertan en un verdadero motor del desarrollo nacional y del crecimiento económico de dos dígitos, afirmó el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

Hanoi aprueba macroproyecto de avenida paisajística por miles de millones de dólares

Hanoi aprueba macroproyecto de avenida paisajística por miles de millones de dólares

El Consejo Popular de Hanoi aprobó hoy, durante su segundo período temático de sesiones de la XVII Legislatura, una resolución sobre la política de inversión del Proyecto de Construcción del Eje de la Avenida Paisajística del Río Rojo, una megaobra de infraestructura y renovación urbana con una inversión estimada de 736,963 billones de dongs (unos 28 mil millones de dólares).