Hanoi (VNA) - La miembro del Buró Político y secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, fue reelegida oficialmente hoy como presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) para el mandato 2026-2031.



La decisión fue adoptada durante la primera sesión del XI Comité Central del FPV, celebrada en el marco de la clausura del XI Congreso Nacional de la organización, considerado uno de los eventos políticos más importantes del país en materia de unidad nacional. El congreso concluyó tras dos días y medio de trabajo en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi, con la participación de altos dirigentes del Estado, representantes de organizaciones sociopolíticas y delegados de diversos sectores sociales.



Entre las autoridades asistentes figuró la vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, junto con representantes de ministerios, organizaciones de masas y comunidades vietnamitas en el exterior.

Bui Thi Minh Hoai reelegida presidenta del Frente de la Patria de Vietnam. (Foto: VNA)



En total, 1.136 delegados participaron en el congreso, incluidos representantes de intelectuales, minorías étnicas, religiones, fuerzas armadas y la diáspora vietnamita, en una cita destinada a definir las orientaciones del bloque de gran unidad nacional para el próximo quinquenio.



Durante la sesión de clausura también se anunció la composición del XI Comité Central del FPV, integrado por 397 miembros. De este órgano fueron seleccionados un Presidium de 70 integrantes y un Buró Ejecutivo de 12 miembros, además de ocho vicepresidentes no remunerados para ampliar la representación de distintos sectores sociales.



Junto a Bui Thi Minh Hoai, el nuevo liderazgo del FPV contará con Ha Thi Nga, reelegida como vicepresidenta y secretaria general. Asimismo, fueron designados vicepresidentes permanentes figuras como Nguyen Phi Long, Nguyen Anh Tuan (presidente de la Confederación General del Trabajo de Vietnam), Luong Quoc Doan (presidente de la Unión de Agricultores de Vietnam), Bui Quang Huy (primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh), Le Thi Thuy (presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam) y el coronel general Be Xuan Truong (presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam).



En su intervención, Bui Thi Minh Hoai agradeció la confianza depositada por el Congreso y reafirmó su compromiso de mantener una lealtad absoluta al Partido, a la Patria y al pueblo, fortalecer el bloque de unidad nacional y consolidar el papel del FPV en la nueva etapa de desarrollo y modernización del país.



La dirigente, de 61 años y máster en Derecho, cuenta con una amplia trayectoria política. Antes de asumir la presidencia del FPV en 2024, ocupó diversos cargos de liderazgo en las provincias de Nam Dinh y Ha Nam, además de desempeñarse como vicepresidenta permanente de la Unión de Agricultores de Vietnam y jefa de la Comisión de Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



En 2024, Bui Thi Minh Hoai se convirtió en la primera mujer en la historia del FPV en asumir la presidencia de esta organización, marcando un hito en los 96 años de existencia de esta institución encargada de aglutinar las fuerzas sociales del país./.