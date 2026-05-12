Comité Central del FPV aprueba proyecto de personal para el XI mandato

Hanoi (VNA)- El XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), período 2026-2031, aprobó hoy el proyecto de personal de la organización para el XI mandato y realizó la consulta para la elección de sus integrantes.



El Congreso avaló que el Comité Central del FPV del XI mandato esté integrado por 405 miembros; el Presídium cuente con entre 72 y 100 integrantes; y el Comité Permanente tenga 12 miembros.



En cuanto a la composición, el Comité Central del FPV del XI mandato incluye 62 dirigentes de organizaciones miembros; 34 presidentes de los Comités del FPV en provincias y ciudades; 293 personalidades destacadas en diversos ámbitos; 18 representantes de obreros, campesinos, fuerzas armadas y distritos insulares; 53 representantes de minorías étnicas; 53 dignatarios religiosos; 55 representantes de los distintos sectores económicos; y 18 vietnamitas residentes en el extranjero.



El personal a tiempo completo del Comité Central del FPV asciende a 16 personas, incluidos 7 miembros del Comité Permanente (sin contar a los jefes de las organizaciones sociopolíticas a nivel central) y 9 responsables de departamentos y unidades.



En términos de estructura combinada: 201 miembros no pertenecen al Partido (50,62%; en el X mandato, 50,1%); 93 son mujeres (23,4%; antes 21,9%); 105 pertenecen a minorías étnicas (26,5%; antes 25,4%); 78 profesan religiones (19,7%; antes 17%); y 316 cuentan con educación universitaria o superior (81,6%; antes 80,7%).



Por grupos de edad: 41 miembros tienen 40 años o menos (10,3%); 179 tienen entre 41 y 60 años (45,1%); y 177 tienen 61 años o más (44,6%).



El Congreso eligió mediante consulta a 397 miembros para el Comité Central del FPV del XI mandato, de los cuales 309 fueron reelegidos (77,8%) y 88 son nuevos (22,2%).



Posteriormente, se celebró la primera reunión del Comité Central del FPV del XI mandato (2026-2031).



El 13 de mayo, el XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam procederá a su sesión de clausura./.

VNA