Inician segunda reunión del Comité Permanente de Asamblea Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura inició hoy en Hanoi su segunda reunión de trabajo, bajo la presidencia del titular del Parlamento, Tran Thanh Man.



Este encuentro tiene lugar inmediatamente después del éxito de la primera reunión, en la cual se completó una carga de trabajo sustancial, incluyendo la consolidación del personal de alto nivel y la elaboración de marcos políticos destinados a institucionalizar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam para el desarrollo nacional en la nueva era.



Durante su discurso de apertura, Tran Thanh Man elogió el espíritu de responsabilidad y la flexibilidad de los miembros del Comité Permanente, el Consejo de Asuntos Éticos y las comisiones parlamentarias, así como de los órganos gubernamentales, por garantizar el éxito de la reciente legislatura.



Asimismo, destacó positivamente el desempeño de los nuevos vicepresidentes y miembros del Comité Permanente que han asumido sus funciones de manera inmediata y eficaz. El dirigente parlamentario subrayó que esta segunda reunión se desarrollará con un espíritu de urgencia y brevedad para abordar tres contenidos fundamentales.



En consecuencia, el Comité Permanente considerará y aprobará la Ordenanza que modifica y complementa varios artículos de la Ordenanza sobre la Unificación de Documentos Jurídicos Normativos. Esta tarea se considera crucial para ajustar las regulaciones a la realidad actual y perfeccionar la estructura del sistema legal, respondiendo a las demandas de desarrollo del país.



También revisará el informe sobre el trabajo de las peticiones del pueblo correspondientes a marzo y abril de 2026, con el fin de evaluar de manera sustancial la resolución de las inquietudes de los votantes en este período de transición de mandato.



Además, servirá para resumir los resultados del primer período de sesiones y realizar los preparativos iniciales para el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional. Tran Thanh Man instó a realizar una evaluación directa de los logros y las deficiencias, enfatizando la necesidad de seguir innovando en el pensamiento legislativo y definiendo claramente las funciones del Parlamento y del Gobierno en el proceso de elaboración de leyes.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam también llamó la atención sobre la demora en la presentación de ciertos documentos detallados para la implementación de leyes y resoluciones aprobadas previamente.



Exigió a los órganos redactores que asuman su responsabilidad y aceleren el proceso para evitar vacíos legales. Recalcó que, una vez que las leyes entran en vigor, deben aplicarse de inmediato en la práctica mediante decretos y circulares oportunas, cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos y las empresas.



Para concluir, solicitó que las presentaciones y debates durante la sesión sean concisos y se centren en los temas centrales y las cuestiones que aún generan opiniones divergentes./.

VNA