Hanoi y prefectura japonesa de Yamanashi impulsan cooperación en transición verde

Hanoi (VNA) – El subsecretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, recibió el 10 de mayo a una delegación de la prefectura japonesa de Yamanashi encabezada por su gobernador, Nagasaki Kotaro.

Durante el encuentro ambas partes debatieron formas de fortalecer la cooperación en transición verde, desarrollo urbano sostenible, turismo e intercambios juveniles.

​Dai Thang afirmó que las relaciones entre Vietnam y Japón han seguido creciendo con fuerza en múltiples ámbitos en los últimos años, creando una base sólida para una cooperación más estrecha entre Hanoi y Yamanashi.

​Manifestó además su esperanza de que la visita de la delegación abra nuevas oportunidades de colaboración en desarrollo urbano, intercambios culturales y relaciones entre los pueblos.

​Destacando el rico patrimonio cultural de ambas localidades, el dirigente de Hanoi propuso reforzar la cooperación en turismo e intercambios culturales, incluidas medidas para facilitar los viajes en ambos sentidos, en un contexto de fuerte expansión de los vínculos turísticos entre Vietnam y Japón.

​Al compartir las prioridades de desarrollo de Hanoi para los próximos años, Dai Thang indicó que la capital se prepara para establecer zonas de bajas emisiones, al tiempo que acelera su hoja de ruta hacia la transición verde mediante la reducción gradual de la dependencia de los combustibles fósiles y el fomento del uso de vehículos eléctricos, con miras a un desarrollo inteligente, sostenible y de reducción de emisiones.

​Subrayó que estos ámbitos ofrecen un gran potencial para futuras cooperaciones entre Hanoi y Yamanashi, especialmente en el transporte urbano sostenible y la aplicación de tecnologías verdes.

​Dai Thang también pidió ampliar los programas de intercambio estudiantil y reforzar la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad, alentando a los jóvenes de ambas partes a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad.

​Por su parte, Kotaro señaló que la visita tiene como objetivo profundizar los lazos entre Yamanashi y Hanoi, abriendo el camino a intercambios y cooperaciones más estrechas, así como al intercambio de experiencias de desarrollo.

​Coincidiendo con las propuestas de Dai Thang, el gobernador afirmó que Yamanashi figura entre las principales localidades japonesas en transición verde y cuenta además con importantes ventajas en preservación patrimonial y desarrollo turístico.

​Afirmó que la prefectura está dispuesta a compartir su experiencia con Hanoi, especialmente en tecnología del hidrógeno, que impulsa como parte de su estrategia de energía sostenible.

​El funcionario japonés también expresó su apoyo a la ampliación de los intercambios juveniles y la cooperación educativa, señalando que unos vínculos más estrechos entre los pueblos contribuirán a profundizar la amistad y el entendimiento mutuo entre ambas partes.

Ambas partes debatieron planes para continuar intercambiando delegaciones a distintos niveles con el fin de estudiar y compartir experiencias en la aplicación de tecnologías verdes al desarrollo del transporte urbano.

​Expresaron su confianza en que la creciente amistad y cooperación generarán oportunidades más prácticas y eficaces en los próximos años, contribuyendo a seguir fortaleciendo la asociación estratégica integral entre Vietnam y Japón./.

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