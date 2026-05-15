Política

Buque de la Marina Real de Canadá inicia visita de amistad a Da Nang

El buque HMCS Charlottetown, encabezado por el vicealmirante Angus Topshee, realiza una visita de amistad a Da Nang del 15 al 18 de mayo de 2026 para fortalecer la cooperación entre Vietnam y Canadá.

Delegados de Vietnam y Canadá en el acto de recepción (Foto: VNA)
Delegados de Vietnam y Canadá en el acto de recepción (Foto: VNA)

Da Nang (VNA) - El buque HMCS Charlottetown de la Marina Real de Canadá arribó hoy al puerto de Tien Sa, en la ciudad de Da Nang, para iniciar una visita de amistad que se desarrollará del 15 al 18 de mayo de 2026.

La delegación canadiense está encabezada por el vicealmirante Angus Topshee y cuenta con 257 oficiales y marineros, además de varios altos funcionarios del Gobierno canadiense, entre ellos representantes con rango de viceministro y equivalentes.

La recepción oficial en el puerto de Tien Sa contó con la presencia de representantes del Comando de la Región Naval 3, el Mando Militar de Da Nang, las fuerzas de guardia fronteriza de la ciudad y otras unidades del Ministerio de Defensa y de la Armada Popular de Vietnam.

La visita busca reforzar los lazos de amistad y confianza mutua entre Vietnam y Canadá, en línea con los esfuerzos de ambos países por fortalecer su Asociación Integral.

Durante su estancia en Da Nang, la delegación sostendrá encuentros de cortesía con autoridades locales y mandos militares vietnamitas, además de participar en intercambios profesionales y actividades deportivas junto a oficiales de la Armada Popular de Vietnam.

El programa también incluye encuentros con estudiantes de la Universidad de Economía de la Universidad de Da Nang, visitas al Centro de Apoyo a Víctimas del Agente Naranja y a niños en situación vulnerable, así como recorridos por diversos sitios culturales y turísticos de la urbe./.

VNA
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