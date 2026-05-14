Vietnam exige respeto a su soberanía sobre archipiélago de Truong Sa



Hanoi (VNA) - Vietnam exige que las partes pertinentes respeten su soberanía sobre el archipiélago de Truong Sa (Spratly) y se abstengan de realizar acciones que compliquen la situación en el Mar del Este, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.



Durante una rueda de prensa ordinaria, la funcionaria respondió a preguntas de la prensa sobre la reciente colocación de banderas por parte de Filipinas y China en el arrecife Hoai An, perteneciente a dicho archipiélago, subrayando que cualquier actividad en esta zona sin el permiso de Hanoi constituye una violación del derecho internacional.



La portavoz enfatizó que tales actos infringen la soberanía de Vietnam y contravienen la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), además de obstaculizar los esfuerzos actuales en las negociaciones del Código al respecto (COC).



Vietnam hizo un llamado a las partes involucradas para que respeten la soberanía vietnamita sobre las islas de Truong Sa, eviten acciones que podrán complicar la situación y cumplan estrictamente con las leyes internacionales y la DOC, contribuyendo de manera positiva al mantenimiento de la paz y la estabilidad en esta ruta marítima estratégica.



En otro orden de temas, Pham Thu Hang proporcionó información sobre las medidas preventivas de salud pública ante la preocupación global por el virus Hanta.



Según los organismos competentes, hasta la fecha no se ha detectado ningún caso de infección por este virus en territorio vietnamita. No obstante, el Gobierno de Vietnam ha intensificado proactivamente la actualización de información epidemiológica mundial y el cumplimiento de los procesos de cuarentena médica en las fronteras. Vietnam ha fortalecido la vigilancia sanitaria tanto en los puntos de entrada al país como en los centros médicos para minimizar el riesgo de penetración del virus.



Las autoridades nacionales han emitido recomendaciones a la población para mantener la higiene ambiental y aplicar medidas preventivas contra enfermedades infecciosas.



Vietnam mantiene además una coordinación estrecha con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones pertinentes para evaluar los riesgos y desplegar respuestas oportunas.



La portavoz aseguró que el Estado continuará informando puntualmente a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con la situación sanitaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante posibles amenazas epidemiológicas./.

VNA