Política

Vietnam exige respeto a su soberanía sobre archipiélago de Truong Sa

Vietnam exige que las partes pertinentes respeten su soberanía sobre el archipiélago de Truong Sa (Spratly) y se abstengan de realizar acciones que compliquen la situación en el Mar del Este, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: baoquocte.vn)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: baoquocte.vn)


Hanoi (VNA) - Vietnam exige que las partes pertinentes respeten su soberanía sobre el archipiélago de Truong Sa (Spratly) y se abstengan de realizar acciones que compliquen la situación en el Mar del Este, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.

Durante una rueda de prensa ordinaria, la funcionaria respondió a preguntas de la prensa sobre la reciente colocación de banderas por parte de Filipinas y China en el arrecife Hoai An, perteneciente a dicho archipiélago, subrayando que cualquier actividad en esta zona sin el permiso de Hanoi constituye una violación del derecho internacional.

La portavoz enfatizó que tales actos infringen la soberanía de Vietnam y contravienen la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), además de obstaculizar los esfuerzos actuales en las negociaciones del Código al respecto (COC).

Vietnam hizo un llamado a las partes involucradas para que respeten la soberanía vietnamita sobre las islas de Truong Sa, eviten acciones que podrán complicar la situación y cumplan estrictamente con las leyes internacionales y la DOC, contribuyendo de manera positiva al mantenimiento de la paz y la estabilidad en esta ruta marítima estratégica.

En otro orden de temas, Pham Thu Hang proporcionó información sobre las medidas preventivas de salud pública ante la preocupación global por el virus Hanta.

Según los organismos competentes, hasta la fecha no se ha detectado ningún caso de infección por este virus en territorio vietnamita. No obstante, el Gobierno de Vietnam ha intensificado proactivamente la actualización de información epidemiológica mundial y el cumplimiento de los procesos de cuarentena médica en las fronteras. Vietnam ha fortalecido la vigilancia sanitaria tanto en los puntos de entrada al país como en los centros médicos para minimizar el riesgo de penetración del virus.

Las autoridades nacionales han emitido recomendaciones a la población para mantener la higiene ambiental y aplicar medidas preventivas contra enfermedades infecciosas.

Vietnam mantiene además una coordinación estrecha con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones pertinentes para evaluar los riesgos y desplegar respuestas oportunas.

La portavoz aseguró que el Estado continuará informando puntualmente a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con la situación sanitaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante posibles amenazas epidemiológicas./.

VNA
#Vietnam #soberanía #Truong Sa #Mar del Este #derecho internacional #Ministerio de Relaciones Exteriores #seguridad sanitaria #prevención epidemiológica
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Guardia Costera rescata embarcación averiada con 57 pescadores cerca de Truong Sa (Foto: VNA)

Guardia Costera rescata embarcación averiada con 57 pescadores cerca de Truong Sa

El Mando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam llevó a cabo con éxito una operación de rescate de emergencia para un barco pesquero con 57 pescadores a bordo, después de que este sufriera graves daños tras colisionar con un carguero no identificado en aguas cercanas al archipiélago de Truong Sa (Spratly).

Ver más

El primer ministro Le Minh Hung entrega el título de Héroe a la Policía de Hai Phong. (Foto: VNA)

Policía de ciudad de Hai Phong recibe título de Héroe de las Fuerzas Armadas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Policía de la ciudad portuaria de Hai Phong, en reconocimiento a sus logros excepcionales en el mantenimiento de la seguridad política y el orden social durante el periodo 2015-2025.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita preside reunión de revisión de 100 años de liderazgo del Partido

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy la primera reunión del Comité Directivo para resumir el siglo de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita, la orientación del desarrollo para los próximos 100 años y la evaluación de los 40 años de implementación de la Plataforma de Construcción Nacional en la etapa de transición hacia el socialismo.

El embajador Vu Le Thai Hoang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena. (Foto: VNA)

Impulsan la cooperación entre Vietnam y la ONU en la lucha contra la delincuencia

La nueva directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) y directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Kathina Juma, asumió oficialmente sus funciones y sostuvo un encuentro de cortesía con embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena.

El embajador de China en Vietnam, He Wei. Foto: VNA

Relaciones China–Vietnam alcanzan nuevo nivel de confianza y cooperación

El embajador de China en Vietnam, He Wei, subrayó en un artículo publicado en el Diario del Pueblo la relevancia política y los resultados de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China, realizada por invitación de su homólogo Xi Jinping.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, (izquierda) se reúne en Phnom Penh con el presidente del Senado, presidente interino camboyano y titular del Partido Popular de Camboya, Hun Sen. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya fortalecen nexos bilaterales durante visita de dirigente partidista vietnamita

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, realizó una visita oficial a Camboya para reforzar la cooperación bilateral, la confianza política y los vínculos históricos entre ambos países rumbo al 60 aniversario de relaciones diplomáticas.

Efectúan homenaje póstumo a 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya. (Foto: VNA)

Efectúan homenaje póstumo a 158 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Las autoridades de la provincia sureña vietnamita de Tay Ninh, junto con las fuerzas armadas y la población local, celebraron hoy una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 158 soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya, repatriados durante la segunda etapa de la fase XXV (temporada seca 2025-2026).

Impulsa Vietnam estrategia de asuntos étnicos hacia 2030 con visión a 2045. Foto ilustrativa: VNA

Impulsa Vietnam estrategia de asuntos étnicos hacia 2030 con visión a 2045

El Gobierno de Vietnam emitió una nueva directiva orientada a intensificar la implementación de la Estrategia de Asuntos Étnicos hasta 2030, con visión hacia 2045, con el objetivo de elevar de manera integral la vida de las minorías étnicas y reducir las brechas de desarrollo en las zonas montañosas.

El viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, y Athsaphangthong Siphandone, secretario del Comité municipal del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del Consejo Popular de la capital laosiana. (Foto: VNA)

Vietnam reafirma la máxima prioridad a la relación especial con Laos

El Partido Comunista y el Estado de Vietnam otorgan siempre la máxima prioridad a la relación especial con Laos, considerándola un activo inestimable y de importancia estratégica para ambas naciones, afirmó hoy el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc.