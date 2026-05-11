Guardia Costera rescata embarcación averiada con 57 pescadores cerca de Truong Sa

Da Nang, Vietnam (VNA) – El Mando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam llevó a cabo con éxito una operación de rescate de emergencia para un barco pesquero con 57 pescadores a bordo, después de que este sufriera graves daños tras colisionar con un carguero no identificado en aguas cercanas al archipiélago de Truong Sa (Spratly).



Según el mando, el buque 314, que se encontraba de guardia al suroeste del arrecife Da Nam, recibió a las 3:50 de la madrugada una orden urgente para asistir al pesquero QNa 91117 TS, el cual había reportado daños severos en el casco y riesgo de hundimiento al noreste de la isla Song Tu Tay.



Tras casi 10 horas de navegación, la embarcación de la Guardia Costera llegó alrededor de la 1 de la tarde hasta el barco en peligro, ubicado a unas 75 millas náuticas de la isla Song Tu Tay.



Nada más llegar al lugar, oficiales y tripulantes trasladaron equipos técnicos y materiales especializados para ayudar a los pescadores a evitar que la embarcación se hundiera, mientras el personal médico realizaba revisiones de salud a los 57 tripulantes.



Gracias a la rápida respuesta, el estado de salud y el ánimo de los pescadores se estabilizaron, y las principales grietas del casco fueron selladas temporalmente. Posteriormente, el barco pesquero pudo continuar navegando a una velocidad de entre 3 y 4 millas náuticas por hora.



Según Luong Van Hoi, capitán y propietario del pesquero, el incidente ocurrió alrededor de las 11 de la noche del 9 de mayo, cuando la embarcación pescaba calamares en alta mar. El impacto abrió dos grandes agujeros rectangulares cerca de la proa y de la línea de flotación, provocando que el agua entrara continuamente pese a los esfuerzos de la tripulación por contener la inundación.



Tras la asistencia de emergencia brindada por el buque 314, el capitán decidió dirigir la embarcación dañada de regreso a tierra para su reparación./.

VNA