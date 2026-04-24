Aprueban la inversión para la construcción del Museo de Truong Sa

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia vietnamita de Khanh Hoa aprobó la política de inversión para el proyecto de construcción del Museo de Truong Sa.



Se trata de un proyecto de gran significado educativo, orientado a fomentar el patriotismo, las tradiciones revolucionarias y la conciencia sobre la responsabilidad de proteger la soberanía marítima e insular sagrada de la nación.



El museo se edificará en la comuna de Cam Lam, provincia de Khanh Hoa, en una zona adyacente al actual sitio conmemorativo de los soldados de Gac Ma.



El proyecto contará con una superficie total de aproximadamente 17.100 m² y una inversión de cerca de 12 millones de dólares. El financiamiento provendrá en un 100% de la empresa Vinhomes.



Una vez finalizado, el proyecto será entregado íntegramente por Vinhomes a la provincia para su gestión y operación conforme a la normativa vigente. Se prevé que la construcción concluya en el primer trimestre de 2028.



Según Nguyen Thanh Ha, vicepresidente del Comité Popular provincial, Vinhomes es responsable de garantizar los recursos financieros necesarios para ejecutar el proyecto conforme a la planificación y el diseño aprobados por las autoridades competentes.



El inversor deberá cumplir estrictamente con las normativas legales en materia de planificación, uso del suelo, medio ambiente, construcción, trabajo y prevención de incendios, así como garantizar que el proyecto no afecte la seguridad y defensa nacional, el orden social ni la seguridad vial en la zona.



Las autoridades y organismos competentes supervisarán, orientarán y facilitarán los procedimientos legales de inversión, además de abordar de manera proactiva cualquier dificultad u obstáculo que surja durante la ejecución del proyecto./.

VNA