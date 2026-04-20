Rescatan a turistas extranjeros accidentados en provincia vietnamita de Lao Cai

Lao Cai, Vietnam (VNA) – Las fuerzas policiales de varias localidades en la provincia norteña vietnamita de Lao Cai lograron rescatar y trasladar a hospitales a tres turistas extranjeros accidentados, contribuyendo así a garantizar la seguridad de los residentes y visitantes.



El 19 de abril la policía de la comuna de Y Ty recibió un reporte sobre un turista español que sufrió un accidente de tráfico en la aldea de Sin Chai.



La víctima, Albert, de 33 años y nacionalidad española, viajó solo, y sufrió una fractura de clavícula y múltiples rasguños, y no podía moverse por sí mismo.



La causa del incidente fue debido a las malas condiciones meteorológicas, el camino montañoso y resbaladizo, con visibilidad de solo unos 5 metros, lo que provocó que perdiera el control de la moto.



La policía brindó primeros auxilios y luego recorrió cerca de 90 km de caminos montañosos durante la noche para llevar al turista al Hospital General No. 2 de la provincia de Lao Cai para su atención de emergencia.



Actualmente, la salud del turista se ha estabilizado.



Previamente, el 17 de abril, la policía de la comuna de Ban Ho recibió una alerta sobre dos turistas sudafricanos, Nathanael John y Rozelema Van Der Merwe, que sufrieron un accidente mientras visitaban la aldea de Seo Trung Ho.



Una turista sufrió heridas en varias partes de su cuerpo, con sangrado en la cara y el brazo. Las fuerzas policiales brindaron primeros auxilios rápidamente, organizaron la evacuación de las víctimas de la zona peligrosa y las trasladaron al Hospital General No. 4 de Lao Cai./.

VNA