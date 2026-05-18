Cooperación mutua garantiza un mercado en línea saludable entre Vietnam y Corea del Sur

Seúl (VNA) - Las autoridades de Vietnam y empresas surcoreanas de comercio electrónico coordinaron con éxito la eliminación de productos digitales inadecuados, en un esfuerzo por proteger los valores culturales e históricos de ambas naciones en el entorno digital.



Ambas partes resolvieron en un corto período de tiempo este incidente gracias a la efectividad de los mecanismos de cooperación entre la Embajada de Vietnam en Corea del Sur, la comunidad de vietnamitas residentes en el territorio surcoreano y las plataformas de venta minorista en línea del país hospedero.



La intervención comenzó tras los reportes emitidos por la comunidad de vietnamitas en Corea del Sur, lo que llevó a la Embajada del país indochino a realizar un proceso de verificación en varios sitios web de comercio electrónico. Las investigaciones confirmaron la existencia de ciertos artículos y objetos relacionados con imágenes de Vietnam que mostraban contenidos no acordes con las costumbres tradicionales, la historia y la imagen del país y el pueblo vietnamita.



Inmediatamente después de analizar la información, la misión diplomática entabló conversaciones y mesas de trabajo con los administradores de las plataformas en línea implicadas para esclarecer el caso y solicitar medidas conjuntas.



Con un espíritu de buena voluntad, cooperación y respeto mutuo, las empresas surcoreanas procedieron a revisar de manera activa sus catálogos y retiraron rápidamente los productos no aptos de sus sistemas de comercialización en línea.



Este caso sirvió para resaltar el papel de puente de comunicación que desempeña la diáspora vietnamita en Corea del Sur, cuya proactividad permitió detectar y reportar la situación para resolverla de manera constructiva y en concordancia con los lazos de amistad bilaterales.



Por su parte, el sector empresarial surcoreano, especialmente el portal coupang.com, recibió valoraciones positivas por su alta responsabilidad y receptividad durante todo el proceso de coordinación.



Las autoridades diplomáticas calificaron la respuesta de esta firma como un ejemplo positivo sobre cómo las corporaciones transfronterizas prestan una atención creciente a la responsabilidad social, las sensibilidades culturales y el respeto hacia las comunidades de usuarios de las naciones socias.



Ante el rápido avance del comercio electrónico y los entornos digitales modernos, las fuentes oficiales reiteraron que el fortalecimiento de la cooperación entre los organismos gubernamentales, las empresas tecnológicas y los usuarios resulta cada vez más indispensable.



Este tipo de colaboración no solo ayuda a construir un espacio cibernético saludable que respete las identidades culturales, sino que también contribuye de manera directa a consolidar la base de la amistad y el entendimiento mutuo entre los pueblos de Vietnam y Corea del Sur./.

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