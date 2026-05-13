Vietnam y Corea del Sur fortalecen cooperación económica

Seúl (VNA) - El seminario "Fortalecimiento de la cooperación económica entre Vietnam y Corea del Sur en el nuevo contexto" tuvo lugar recientemente en Seúl, con la participación de numerosas agencias de gestión, empresas y corporaciones tecnológicas de los dos países.



Al intervenir la víspera en el encuentro, el embajador de Hanoi en esta capital, Vu Ho, hizo hincapié en que la cooperación económica sigue siendo un pilar importante en las relaciones bilaterales.



Ambas naciones deben aprovechar la naturaleza complementaria de sus economías al tiempo que amplían la cooperación a áreas estratégicas como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la energía limpia, la transformación digital y la innovación.



Vietnam continúa mejorando su entorno de inversión, acelerando las reformas institucionales y apoyando a las empresas extranjeras, incluidas las surcoreanas, afirmó.



La Embajada y Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en Corea del Sur seguirá desempeñando el papel como un puente de conexión para promover la diplomacia económica para servir al desarrollo en una dirección dinámica, creativa y flexible; aumentar la conectividad entre los organismos de gestión, las localidades y las empresas de ambos países; y apoyar a eliminación de dificultades e impulsar un entorno de cooperación favorable para los proyectos de inversión y la transferencia de tecnología, puntualizó.



En el evento, representantes empresariales surcoreanos evaluaron que Vietnam sigue siendo un destino de inversión atractivo y sugirieron propuestas destinadas a promover la cooperación en la transformación energética, la tecnología digital, la formación de recursos humanos de alta calidad y el desarrollo de sectores tecnológicos estratégicos.



En especial, consideraron que la energía nuclear podría convertirse en una nueva área estratégica de cooperación entre los dos países, incluyendo la capacitación de la mano de obra, la transferencia de tecnología y el desarrollo de industrias auxiliares.



En la ocasión, la Oficina Representativa del Comercio y la Oficina de Ciencia y Tecnología de Vietnam en Corea del Sur firmaron varios memorandos de entendimiento de cooperación con socios anfitriones como KOEN, KNP, G-Tops y Megazone Cloud en los campos de la energía, la computación en la nube, la transformación digital, la formación de recursos humanos y las redes empresariales, abriendo así muchas nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y agencias de ambos países en el futuro.



De acuerdo con los datos oficiales, Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero en Vietnam, con un capital registrado acumulado de más de 94.000 millones de dólares y más de 10.000 proyectos activos.



En 2025, el valor del intercambio comercial entre los dos países alcanzó 89,5 mil millones de dólares, un aumento interanual de 9,6%./.

VNA