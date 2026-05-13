Vietnam informa ante Comité de OMC sobre reformas en la gestión del origen de mercancías

Ginebra (VNA) – Vietnam presentó las últimas actualizaciones sobre la gestión estatal del origen de las mercancías durante la reunión ordinaria del Comité de Reglas de Origen de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada el 12 de mayo en Ginebra, Suiza.



La delegación vietnamita que participó en la reunión híbrida estuvo integrada por representantes de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, junto con funcionarios de la Misión Permanente de Vietnam en Ginebra.



En relación con las mejoras del marco jurídico, la subdirectora de la Agencia de Comercio Exterior, Trinh Thi Thu Hien, informó a los participantes sobre la elaboración de un nuevo decreto gubernamental que detalla varios artículos y medidas de aplicación vinculadas al origen de las mercancías conforme a la Ley de Gestión del Comercio Exterior. Este nuevo texto sustituirá al Decreto n.º 31/2018/ND-CP.



El borrador del decreto incorpora nuevas disposiciones, entre ellas un mecanismo de autocertificación del origen de las mercancías, con el objetivo de crear una base legal que armonice la normativa nacional con los compromisos asumidos por Vietnam en materia de autocertificación de origen dentro de los Tratados de Libre Comercio (TLC) de los que forma parte. Asimismo, actualiza la normativa relacionada con el sistema electrónico de gestión de certificación de origen (eCoSys) y el intercambio de datos de certificados electrónicos de origen (C/O) con sus socios comerciales.



Vietnam también destacó los efectos positivos de la digitalización en los procedimientos de emisión de C/O. Actualmente, estos certificados se expiden electrónicamente a través del sistema eCoSys, que incorpora firmas digitales, sellos electrónicos de organismos autorizados y códigos QR para su autenticación.



La incorporación de códigos QR permite a las autoridades aduaneras de los países importadores verificar de manera más ágil y autónoma los C/O, reduciendo así las solicitudes de validación adicional, facilitando el comercio, acortando los tiempos de tramitación y reforzando la transparencia en la gestión del origen de las mercancías.



También informó sobre el proceso de descentralización y delegación de competencias en el ámbito del origen de las mercancías en Vietnam. En la actualidad, la emisión de certificados de origen (C/O) está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio y de los Comités Populares provinciales.



Hasta el momento, 31 de las 34 provincias y ciudades del país han implementado mecanismos de descentralización y delegación en esta materia, contribuyendo a mejorar el acceso a los servicios públicos y a generar condiciones más favorables para los exportadores locales.



La información presentada por Vietnam despertó el interés de otros miembros de la OMC, en un contexto global marcado por los esfuerzos para acelerar la transformación digital de los procedimientos de importación y exportación, así como para fortalecer la aplicación de las reglas de origen y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro.



El presidente del Comité de Reglas de Origen reconoció el papel proactivo de Vietnam y su disposición a compartir experiencias prácticas y normativas relacionadas con las reglas de origen.



Por su parte, representantes de Estados Unidos, Singapur y Colombia valoraron positivamente el informe presentado por Vietnam, destacando su espíritu de cooperación en la lucha contra el fraude de origen y sus avances en la digitalización de la emisión de certificados de origen.



La participación activa de Vietnam en las reuniones de la OMC reafirma su papel responsable y proactivo en la promoción de la facilitación del comercio y el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el fraude de origen.



Las reformas en la gestión del origen también han impulsado la transformación digital en la administración del comercio exterior, además de fomentar el desarrollo científico-tecnológico y la innovación, en línea con la Resolución nº 57-NQ/TW sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional./.

VNA