Vietnam publica por primera vez el Libro Blanco Tributario 2026

Hanoi (VNA)- El Departamento General de Impuestos presentó el Libro Blanco Tributario de Vietnam 2026, una publicación especializada que ofrece una visión integral del sistema tributario del país, los resultados de la recaudación presupuestaria en el período 2021-2025 y las orientaciones de desarrollo del sector en la nueva etapa.



Se trata de la primera vez que se edita este Libro Blanco, que no solo constituye un documento clave para la dirección y gestión del sector, sino que también transmite un mensaje contundente de política pública, reafirmando el acompañamiento del sistema tributario y fortaleciendo la confianza entre la administración fiscal, la comunidad empresarial y toda la sociedad.



El Libro Blanco Tributario de Vietnam 2026 pone de manifiesto los esfuerzos del sector por mejorar la transparencia, garantizar la coherencia informativa y renovar progresivamente los métodos de gestión, con el objetivo de construir unas finanzas públicas modernas y sostenibles.



Asimismo, se consolida como una fuente oficial de información para difundir políticas, contribuyendo a reforzar la confianza y la cooperación de los contribuyentes, las empresas y la ciudadanía.



Según su contenido, la publicación se estructura en tres grandes ejes. El primero ofrece una panorámica completa del sistema tributario vigente conforme a las prácticas internacionales, incluyendo impuestos directos, indirectos y gravámenes específicos, destacando su papel no solo como fuente de ingresos sostenibles para el presupuesto estatal, sino también como herramienta de regulación macroeconómica, promoción de la equidad social y apoyo a los grupos vulnerables.



Mediante la sistematización de políticas y funciones tributarias, el documento contribuye a transparentar la política fiscal nacional, mejorar el acceso a la información para ciudadanos y empresas, y fomentar el proceso de integración internacional.



Uno de los apartados más destacados presenta un panorama general de los resultados de la recaudación y la modernización de la gestión tributaria en el período 2021-2025.



De acuerdo con los datos publicados, los ingresos presupuestarios totales alcanzaron aproximadamente 9.922 billones de VND (381,6 mil millones de dólares), equivalentes a cerca del 120% del objetivo fijado por la Asamblea Nacional. En particular, la recaudación gestionada por la autoridad tributaria ascendió a unos 8.569 billones de VND (329,57 mil millones de dólares), lo que representa el 86,4% del total de ingresos del presupuesto estatal.



El Libro Blanco también refleja la profunda transformación del sector, que ha pasado de un modelo de gestión tradicional a uno basado en datos y análisis de riesgos.



En este contexto, se ha intensificado la aplicación de tecnologías digitales en la gestión de contribuyentes, la inspección, la auditoría y la supervisión de transacciones. Aunque el número de inspecciones ha disminuido respecto a etapas anteriores, su eficacia ha mejorado notablemente; en 2025, los ingresos derivados de estas actividades se duplicaron con creces en comparación con 2021, gracias a la gestión basada en riesgos y la transformación digital.



Para el período 2026-2030, el documento define la orientación de desarrollo del sector tributario hacia un modelo moderno, profesional e integrado internacionalmente, centrado en cuatro prioridades: perfeccionar el marco institucional y normativo; impulsar la transformación digital y simplificar los procedimientos administrativos; situar al contribuyente en el centro de los servicios; y elevar la calidad de la gobernanza tributaria./.

VNA