Parlamento de Vietnam evalúa exención de impuestos para pequeños negocios

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam se reunió hoy para debatir el proyecto de ley que modifica y complementa diversas normas tributarias, incluyendo los impuestos sobre la Renta Personal, el Valor Añadido (IVA), la Renta de las Empresas y el Consumo Especial.



El eje central de la sesión fue la propuesta de delegar al Gobierno la facultad de fijar los umbrales de ingresos exentos de impuestos para hogares y personas naturales dedicadas a los negocios, así como para las pequeñas empresas, con el fin de garantizar una gestión fiscal más flexible y equitativa.



Al presentar el informe del Gobierno, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, explicó que la reforma busca fomentar que los hogares de negocios transiten hacia el modelo empresarial.



Según el proyecto, no se definirán cifras específicas de ingresos exentos de IVA o de renta personal directamente en la ley, sino que se otorgará al Ejecutivo la potestad de regular estos montos basándose en las fluctuaciones económicas. Esta medida responde a la necesidad de armonizar las políticas para las micro y pequeñas empresas, garantizando que el sistema tributario sea un motor de crecimiento y no una barrera para la formalización de la economía privada.



En el ámbito de la sostenibilidad, la propuesta incluye la extensión hasta finales de 2030 del tipo impositivo actual del impuesto sobre el consumo especial para los vehículos eléctricos de batería de menos de 24 asientos.



Esta política pretende reducir la dependencia de los combustibles fósiles, cuya oferta y precios han mostrado una alta volatilidad, y acelerar la transición verde en el transporte urbano para cumplir con los objetivos de protección ambiental y desarrollo sostenible del país.



Durante el debate, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Hong instó al Gobierno a presentar argumentos exhaustivos sobre la delegación de facultades en los umbrales de ingresos, señalando que se trata de un tema de gran interés público que requiere una explicación clara para asegurar el consenso social.



Asimismo, el Comité Permanente solicitó una revisión técnica detallada para armonizar las fechas de entrada en vigor de las diversas leyes fiscales modificadas, evitando disputas o dificultades en su implementación práctica.



El Comité Permanente acordó proponer la inclusión de este paquete de reformas en el programa del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de Asamblea Nacional. Se instruyó al Ministerio de Finanzas y a las comisiones parlamentarias correspondientes completar los informes de inspección y el expediente del proyecto de ley de manera oportuna, con el objetivo de responder a las demandas urgentes de la vida socioeconómica y apoyar el objetivo de crecimiento nacional de dos dígitos vinculado a la estabilidad macroeconómica./.

VNA