Sociedad

Vietnam apuesta por renovar el enfoque de las políticas étnicas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pide renovar las políticas étnicas en el país para reducir desigualdades y mejorar la vida en zonas de minorías.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó a renovar de manera profunda el enfoque de la labor y las políticas étnicas, durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi con diputados de minorías étnicas de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

La reunión contó con la presencia de altos dirigentes del Partido, el Estado, el Parlamento, el Gobierno y el Frente de la Patria de Vietnam, y sirvió para evaluar los avances en este ámbito y recoger propuestas desde la base.

Según el informe presentado por el Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, en los últimos años se han registrado progresos significativos en la formulación e implementación de políticas, con un sistema normativo más completo y programas nacionales que han contribuido a mejorar infraestructuras, elevar el nivel de vida y reducir la pobreza de forma sostenible.

No obstante, las autoridades reconocen que las zonas habitadas por minorías étnicas y regiones montañosas siguen enfrentando importantes desafíos, como brechas de desarrollo persistentes, bajos ingresos, medios de vida poco estables, limitaciones en la calidad de los recursos humanos y dificultades en el acceso a servicios básicos.

En este contexto, To Lam subrayó que la gran unidad nacional es una línea estratégica clave y destacó el papel de los diputados de minorías étnicas en la conversión de las directrices del Partido en políticas concretas, así como en la supervisión de su ejecución. Tras más de 80 años de desarrollo, este colectivo ha consolidado su participación en la actividad legislativa y en la toma de decisiones fundamentales.

vnanet-tbt1.jpg
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

El dirigente pidió adoptar un enfoque más estratégico, integral y eficaz en las políticas étnicas, con propuestas ajustadas a las realidades locales y orientadas a resultados concretos. Asimismo, insistió en la necesidad de perfeccionar las instituciones con una visión de desarrollo, situando al ciudadano en el centro de todas las políticas. Cada decisión, enfatizó, debe dirigirse a mejorar tanto las condiciones materiales como espirituales de la población, especialmente en las áreas más desfavorecidas.

También llamó a impulsar el desarrollo integral de las regiones étnicas y montañosas en ámbitos como infraestructuras, medios de vida, salud, cultura y transformación digital, junto con el fortalecimiento del capital humano y la formación de cuadros locales, especialmente de origen étnico.

En cuanto al papel de los diputados, To Lam instó a reforzar su participación desde las primeras etapas del proceso legislativo, intensificar la supervisión hasta obtener resultados tangibles y fortalecer el vínculo entre el Parlamento y la ciudadanía.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, aseguró que el órgano legislativo promoverá un enfoque de desarrollo inclusivo, acelerará la institucionalización de las directrices del Partido y priorizará políticas orientadas directamente a mejorar los medios de vida de la población.

Asimismo, destacó la necesidad de renovar el trabajo legislativo y de supervisión para garantizar políticas claras, viables y medibles, así como de reforzar el papel de los diputados de minorías étnicas en la representación de las aspiraciones de los ciudadanos, especialmente en las zonas más desfavorecidas./.

VNA
#Vietnam #políticas étnicas #diputados
Seguir VietnamPlus

Resolución 66: innovación legislativa

Derechos Humanos

Noticias relacionadas

Escuela para pequeños de etnias minoritarias. (Foto: VNA)

Provincia vietnamita propone reforzar políticas para minorías étnicas

Militantes y residentes de la provincia norteña de Phu Tho han contribuido con más de 25 mil comentarios a los borradores de los documentos para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), con un fuerte enfoque en reforzar las políticas de desarrollo para las zonas montañosas y de minorías étnicas.

Ver más

Hanoi impulsa la transición hacia una flota de autobuses 100% eléctricos (Foto: VNA)

Hanoi impulsa la transición hacia una flota de autobuses 100% eléctricos

La capital de Vietnam acelera sus soluciones para apoyar a las empresas en la transición de los vehículos de transporte público de gasolina y diésel hacia la electricidad y las energías limpias, con el objetivo de que, para 2030, el 100% de la flota de autobuses de Hnaoi opere con energía verde.

Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional

Vietnam prioriza la modernización del sistema educativo nacional

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam firmó la Conclusión N.º 18-KL/TW, que sintetiza los resultados del segundo Pleno del Comité Central del XIV mandato y traza orientaciones para el desarrollo socioeconómico en el período 2026–2030, con el objetivo de lograr un crecimiento de “dos dígitos”, poniendo énfasis en la modernización del sistema educativo, la mejora de la calidad de la formación y la atracción del talento.

Hanoi suma 53 autobuses eléctricos y refuerza su plan de transporte urbano sostenible (Foto: VNA)

Hanoi suma 53 autobuses eléctricos y refuerza su plan de transporte urbano sostenible

Hanoi incorporará 53 nuevos autobuses eléctricos a partir del 18 de abril de 2026, elevando la flota de energía limpia al 35.8% del sistema. El plan municipal proyecta alcanzar el 43.6% para finales de año, superando los objetivos oficiales y preparando el terreno para la restricción total de vehículos de combustión en el Anillo 1 a partir de julio de 2026.