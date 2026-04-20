Vietnam apuesta por renovar el enfoque de las políticas étnicas

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó a renovar de manera profunda el enfoque de la labor y las políticas étnicas, durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi con diputados de minorías étnicas de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

La reunión contó con la presencia de altos dirigentes del Partido, el Estado, el Parlamento, el Gobierno y el Frente de la Patria de Vietnam, y sirvió para evaluar los avances en este ámbito y recoger propuestas desde la base.

Según el informe presentado por el Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, en los últimos años se han registrado progresos significativos en la formulación e implementación de políticas, con un sistema normativo más completo y programas nacionales que han contribuido a mejorar infraestructuras, elevar el nivel de vida y reducir la pobreza de forma sostenible.

No obstante, las autoridades reconocen que las zonas habitadas por minorías étnicas y regiones montañosas siguen enfrentando importantes desafíos, como brechas de desarrollo persistentes, bajos ingresos, medios de vida poco estables, limitaciones en la calidad de los recursos humanos y dificultades en el acceso a servicios básicos.

En este contexto, To Lam subrayó que la gran unidad nacional es una línea estratégica clave y destacó el papel de los diputados de minorías étnicas en la conversión de las directrices del Partido en políticas concretas, así como en la supervisión de su ejecución. Tras más de 80 años de desarrollo, este colectivo ha consolidado su participación en la actividad legislativa y en la toma de decisiones fundamentales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

El dirigente pidió adoptar un enfoque más estratégico, integral y eficaz en las políticas étnicas, con propuestas ajustadas a las realidades locales y orientadas a resultados concretos. Asimismo, insistió en la necesidad de perfeccionar las instituciones con una visión de desarrollo, situando al ciudadano en el centro de todas las políticas. Cada decisión, enfatizó, debe dirigirse a mejorar tanto las condiciones materiales como espirituales de la población, especialmente en las áreas más desfavorecidas.

También llamó a impulsar el desarrollo integral de las regiones étnicas y montañosas en ámbitos como infraestructuras, medios de vida, salud, cultura y transformación digital, junto con el fortalecimiento del capital humano y la formación de cuadros locales, especialmente de origen étnico.

En cuanto al papel de los diputados, To Lam instó a reforzar su participación desde las primeras etapas del proceso legislativo, intensificar la supervisión hasta obtener resultados tangibles y fortalecer el vínculo entre el Parlamento y la ciudadanía.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, aseguró que el órgano legislativo promoverá un enfoque de desarrollo inclusivo, acelerará la institucionalización de las directrices del Partido y priorizará políticas orientadas directamente a mejorar los medios de vida de la población.

Asimismo, destacó la necesidad de renovar el trabajo legislativo y de supervisión para garantizar políticas claras, viables y medibles, así como de reforzar el papel de los diputados de minorías étnicas en la representación de las aspiraciones de los ciudadanos, especialmente en las zonas más desfavorecidas./.