Vietnam aprueba el establecimiento de Dong Nai como ciudad bajo administración central

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam aprobó hoy, en el marco de su primer período de sesiones de la XVI Legislatura, tres resoluciones de alcance estratégico centradas en el desarrollo cultural, la implementación piloto de abogados públicos y la reorganización administrativa con el establecimiento de Dong Nai como ciudad bajo administración central.

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Con 477 votos a favor de 489 diputados presentes, el Parlamento dio luz verde a la resolución sobre desarrollo cultural, que instituye el 24 de noviembre como “Día de la Cultura de Vietnam”, con derecho a descanso remunerado. La normativa contempla además incentivos para fomentar el acceso a actividades culturales, como la reducción o exención de tarifas en instalaciones públicas, y promueve la participación ciudadana, especialmente de jóvenes, en eventos culturales nacionales.

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El texto fija un umbral mínimo del 2% del presupuesto estatal para el sector cultural, con aumentos progresivos, e introduce mecanismos para atraer inversión social. También prevé incentivos fiscales, entre ellos un Impuesto al Valor Agregado (IVA) reducido del 5% para determinadas actividades culturales, y exenciones tributarias para la repatriación de bienes culturales de alto valor.

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Asimismo, autoriza la implementación piloto del modelo de “ciudad patrimonial” hasta 2035 y refuerza la protección de las culturas étnicas y las artes tradicionales vinculadas al turismo.

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Además, los tesoros nacionales y antigüedades de alto valor de origen vietnamita en el extranjero contarán con financiación oportuna tras la aprobación del Primer Ministro para su adquisición, subasta y repatriación al país, de acuerdo con la legislación vigente sobre patrimonio cultural.

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En materia jurídica, la Asamblea aprobó, con 467 votos a favor de 484 diputados presentes, la resolución que pone en marcha, de forma experimental, la figura del abogado público. El marco normativo establece principios de independencia, integridad y responsabilidad, y delimita claramente sus funciones dentro del sector estatal.

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La medida será aplicada en varios ministerios y grandes ciudades, con estrictas prohibiciones para evitar conflictos de interés, como la prestación de servicios fuera del ámbito público o el uso indebido de información.

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La Asamblea Nacional vota para aprobar la Resolución sobre la creación de la ciudad de Dong Nai bajo administración central. (Foto: VNA)

Asimismo, con 478 a favor de 487 legisladores presentes, el Parlamento aprobó el establecimiento de la ciudad de Dong Nai, que pasará a depender directamente del Gobierno central a partir del 30 de abril de 2026, sobre la base de la actual provincia homónima.

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Las autoridades deberán garantizar la implementación de estas resoluciones, incluida la reorganización del aparato administrativo y la estabilidad social en la nueva entidad. Las políticas específicas vigentes en Dong Nai se mantendrán durante el período de transición, en línea con la legislación actual./.