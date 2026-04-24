Política

Concluye hoy primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam en su XVI Legislatura

La Asamblea Nacional de Vietnam concluye su primer período de sesiones de la XVI Legislatura con la aprobación de leyes fiscales, resoluciones económicas, planes 2026–2030 y medidas estratégicas en tierras, cultura y gobernanza.

En la jornada final del 24 de abril, la Asamblea Nacional celebra sesión plenaria en el hemiciclo, donde se someten a votación y aprobación varias leyes y resoluciones de especial relevancia. (Foto: VNA)
En la jornada final del 24 de abril, la Asamblea Nacional celebra sesión plenaria en el hemiciclo, donde se someten a votación y aprobación varias leyes y resoluciones de especial relevancia. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam concluirá hoy el primer período de sesiones de la XVI Legislatura con una jornada final de trabajo en sesión plenaria, en la que serán aprobadas numerosas leyes y resoluciones de alcance estratégico.

Entre los principales resultados, el Parlamento aprobará la resolución sobre la cuenta final del presupuesto estatal de 2024; el programa de supervisión y la creación del grupo de supervisión temática para 2027; así como la resolución sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

Asimismo, dará luz verde a la implementación piloto de la figura del abogado público y al establecimiento de la ciudad de Dong Nai como urbe bajo administración central.

También serán aprobados mecanismos y políticas especiales destinados a resolver infracciones en materia de tierras registradas antes de la entrada en vigor de la Ley de Tierras de 2024, junto con medidas orientadas a desbloquear y acelerar proyectos pendientes o prolongados.

En materia de planificación a medio y largo plazo, la Asamblea Nacional adoptará las resoluciones sobre el plan de desarrollo socioeconómico 2026–2030; el plan financiero nacional del mismo período; el programa de endeudamiento y pago de la deuda pública; el plan de inversión pública de mediano plazo; así como la resolución general del propio período de sesiones.

En el ámbito legislativo, se aprobararán enmiendas a varias leyes fiscales, incluidas la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas y la Ley de Impuestos Especiales al Consumo.

La sesión de clausura se celebrará en la mañana del 24 de abril. El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, pronuncirá el discurso final tras la aprobación de todos los contenidos del programa. La ceremonia será transmitida en directo por radio y televisión para su seguimiento por parte de la ciudadanía./.

VNA
#Vietnam #Asamblea Nacional #XVI Legislatura #sesión parlamentaria #leyes Vietnam #resoluciones Vietnam #presupuesto estatal 2024 #plan 2026-2030 #reforma fiscal Vietnam #Dong Nai ciudad central
Seguir VietnamPlus

Elecciones Legislativas

Noticias relacionadas

Ver más

El jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, general Nguyen Tan Cuong, y su homólogo laosiano, coronel general Saichay Kommasith, en la ceremonia de inauguración y entrega de la nueva sede del Comando de las Fuerzas de Defensa Fronteriza de Laos. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos fortalecen la cooperación estratégica en defensa y economía

El jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, general Nguyen Tan Cuong, y su homólogo laosiano, coronel general Saichay Kommasith, presidieron hoy en Vientiane la ceremonia de inauguración y entrega de la nueva sede del Comando de las Fuerzas de Defensa Fronteriza de Laos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: VNA)

Vietnam y Corea del Sur perfilan nueva visión estratégica

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, reafirmaron hoy en Hanoi el compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones, con el objetivo de elevar el volumen del comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para el año 2030 de manera equilibrada.

Inauguran nueva versión de Base de datos jurídica nacional. (Foto: VNA)

Inauguran nueva versión de Base de datos jurídica nacional

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh, y el viceprimer ministro, Le Tien Chau, asistieron hoy en Hanoi a la inauguración de la nueva versión de la Base de Datos Jurídica Nacional y del Sistema de Información de apoyo a la revisión integral de documentos normativos.