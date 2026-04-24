Concluye hoy primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam en su XVI Legislatura

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Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam concluirá hoy el primer período de sesiones de la XVI Legislatura con una jornada final de trabajo en sesión plenaria, en la que serán aprobadas numerosas leyes y resoluciones de alcance estratégico.

Entre los principales resultados, el Parlamento aprobará la resolución sobre la cuenta final del presupuesto estatal de 2024; el programa de supervisión y la creación del grupo de supervisión temática para 2027; así como la resolución sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

Asimismo, dará luz verde a la implementación piloto de la figura del abogado público y al establecimiento de la ciudad de Dong Nai como urbe bajo administración central.

También serán aprobados mecanismos y políticas especiales destinados a resolver infracciones en materia de tierras registradas antes de la entrada en vigor de la Ley de Tierras de 2024, junto con medidas orientadas a desbloquear y acelerar proyectos pendientes o prolongados.

En materia de planificación a medio y largo plazo, la Asamblea Nacional adoptará las resoluciones sobre el plan de desarrollo socioeconómico 2026–2030; el plan financiero nacional del mismo período; el programa de endeudamiento y pago de la deuda pública; el plan de inversión pública de mediano plazo; así como la resolución general del propio período de sesiones.

En el ámbito legislativo, se aprobararán enmiendas a varias leyes fiscales, incluidas la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas y la Ley de Impuestos Especiales al Consumo.

La sesión de clausura se celebrará en la mañana del 24 de abril. El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, pronuncirá el discurso final tras la aprobación de todos los contenidos del programa. La ceremonia será transmitida en directo por radio y televisión para su seguimiento por parte de la ciudadanía./.