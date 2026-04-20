Parlamento debate la propuesta de convertir Dong Nai en ciudad bajo administración central

Hanoi (VNA) En el marco del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento), se presentó hoy el informe de verificación sobre la propuesta de convertir a Dong Nai en una ciudad bajo administración central, tema que luego fue debatido en grupos de trabajo.



La mayoría de los diputados coincidieron en que la provincia reúne las condiciones necesarias y cuenta con un gran potencial para convertirse en un importante polo de crecimiento, aunque aún debe perfeccionar su planificación y asegurar un desarrollo sostenible.



Según el informe del Gobierno, presentado por el ministro del Interior, Do Thanh Binh, Dong Nai ha sabido aprovechar eficazmente sus ventajas geográficas, su infraestructura y su potencial de desarrollo, consolidándose como una de las localidades con mayor dinamismo económico del país. Su papel como nodo de conexión entre Ciudad Ho Chi Minh y la Altiplanicie Occidental, la región Centro-Sur y el delta del Mekong, junto con un sistema de transporte, industria, servicios y logística cada vez más completo, le otorga bases sólidas para convertirse en una gran ciudad multifuncional con fuerte capacidad de arrastre.



Se espera que la creación de la ciudad de Dong Nai contribuya a dinamizar el desarrollo del sur del país y de toda la región. Se trata de un paso clave en el modelo de desarrollo y gobernanza, orientado a convertirla en una gran urbe capaz de complementar y articular funciones con Ciudad Ho Chi Minh, desempeñando un papel central en la conectividad económica regional y como puerta de entrada a la integración internacional.



El proyecto contempla la conformación de la ciudad de Dong Nai sobre la base de la estructura administrativa actual de la provincia, con una superficie superior a 12.737 km², una población aproximada de 4,49 millones de habitantes y 95 unidades administrativas de nivel comunal. La organización básica se mantendría estable, aunque sería ajustada y optimizada conforme a la normativa vigente.

El 19 de diciembre de 2025, el primer vuelo aterrizó en el aeropuerto de Long Thanh, marcando un hito importante para la aviación vietnamita. (Foto: VNA)

De acuerdo con la Comisión de Derecho y Justicia del Parlamento, Dong Nai cumple plenamente los criterios para convertirse en ciudad bajo administración central, según lo establecido en la Ley de Organización del Gobierno Local y la Resolución n.º 112. No obstante, el organismo recomendó acelerar la finalización de la planificación urbana, mejorar los indicadores aún insuficientes y priorizar el desarrollo de una infraestructura moderna y sincronizada, así como el fortalecimiento de la conectividad regional.



También subrayó la necesidad de optimizar la gestión de los bienes públicos, reorganizar el aparato administrativo y elevar la eficiencia en el uso de los recursos.



En este sentido, el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, señaló que Dong Nai no solo cumple los estándares urbanos, sino que además ocupa una posición estratégica en materia de defensa y seguridad.



Con activos clave como el aeropuerto de Long Thanh, la zona de Long Binh y el lago Tri An, la provincia desempeña un papel relevante tanto en el desarrollo económico como en la garantía de la seguridad nacional, resaltó.



En el ámbito económico, dijo, Dong Nai y Binh Duong han impulsado con fuerza el desarrollo de parques industriales y zonas de procesamiento para la exportación, generando empleo para trabajadores provenientes del delta del Mekong, muchos de los cuales han pasado de la agricultura a actividades industriales y de servicios, contribuyendo al crecimiento regional.



Al manifestar su respaldo a la propuesta, el delegado Tran Hoang Ngan (Ciudad Ho Chi Minh) destacó que Dong Nai desempeña un papel clave en el crecimiento del Sudeste, situándose en el cuarto lugar a nivel nacional en términos de producto regional. Actualmente, la provincia cuenta con 58 parques industriales que albergan más de 2.800 proyectos, con una inversión total cercana a los 37.000 millones de dólares.



Según la planificación, se prevé que Dong Nai disponga en el futuro de 89 parques industriales, además de una zona económica y un área de alta tecnología, indicó.



No obstante, para garantizar un desarrollo sostenible, el delegado subrayó la importancia de orientar la planificación industrial hacia un modelo ecológico, con un control eficaz de los impactos ambientales, en particular la protección de los recursos hídricos del río Dong Nai.



Asimismo, destacó la necesidad de prestar mayor atención a la vivienda para los trabajadores, mediante el desarrollo de zonas residenciales adecuadas a sus necesidades reales.



Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Derecho y Justicia del Parlamento, Nguyen Thi Thuy, expresó su respaldo a la iniciativa y afirmó que Dong Nai es una de las localidades con mayor ritmo de crecimiento, por lo que su conversión en ciudad de administración central abrirá nuevas oportunidades y dará un impulso adicional a su desarrollo.



A su vez, el secretario del Comité del Partido en Dong Nai, Vu Hong Van, afirmó que la provincia está preparada para dar este paso, asumiendo un papel más relevante en el crecimiento económico y contribuyendo de forma más significativa al presupuesto estatal, con una meta de ingresos cercana a los seis mil millones de dólares para este año./.