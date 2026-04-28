Política

Embajador japonés: visita de la primera ministra impulsará la relación con Vietnam al alto nivel

La próxima visita oficial de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a Vietnam, prevista del 1 al 3 de mayo, contribuirá a reforzar las relaciones bilaterales, según afirmó el embajador de Tokio en Hanoi, Ito Naoki.

El embajador de Tokio en Hanoi, Ito Naoki. (Fuente: VNA)
El embajador de Tokio en Hanoi, Ito Naoki. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) — La próxima visita oficial de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a Vietnam, prevista del 1 al 3 de mayo, contribuirá a reforzar las relaciones bilaterales, según afirmó el embajador de Tokio en Hanoi, Ito Naoki.

En una rueda de prensa con medios vietnamitas celebrada el 28 de abril, Ito Naoki destacó que el viaje es especialmente significativo, ya que coincide con la conmemoración del 51.º aniversario de la reunificación nacional de Vietnam (30 de abril de 1975), y refleja la alta importancia que el Gobierno japonés concede a los vínculos bilaterales.

La visita, que se realizará por invitación del premier vietnamita Le Minh Hung, tiene lugar además en un momento particularmente relevante, dado que Vietnam ha completado recientemente la reorganización de su aparato gubernamental.

El embajador Ito señaló que se ha convertido casi en una tradición que los primeros ministros japoneses visiten Vietnam durante su primer año de mandato, lo que pone de relieve la prioridad constante que Japón otorga a esta relación.

El objetivo del viaje es fortalecer la confianza entre los líderes de ambos países, hacer balance de los avances de la Asociación Estratégica Integral y definir las principales líneas de cooperación futura.

Japón siente una profunda admiración por los notables logros económicos alcanzados por Vietnam en más de 50 años desde la reunificación nacional, así como por su camino de paz y desarrollo, afirmó el embajador.

Añadió que la visita permitirá a ambas naciones reafirmar una mayor coordinación en el marco de la Asociación Estratégica Integral y abordar cuestiones regionales y globales de interés común.

Ito subrayó que uno de los momentos más destacados será el discurso político de Takaichi en la Universidad Nacional de Hanoi (VNU-Hanoi), centrado en la estrategia del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP). Será la primera vez desde 2020 que un Primer Ministro japonés pronuncie un discurso político en Vietnam.

La visión del FOIP fue presentada por primera vez por el fallecido primer ministro japonés Shinzo Abe hace una década, basada en la idea de que la región del Indo-Pacífico se convertiría en el motor del crecimiento global. No obstante, en los últimos años el contexto internacional ha cambiado de forma significativa, con el auge de la inteligencia artificial (IA) y las revoluciones tecnológicas, el creciente protagonismo del Sur Global y una mayor complejidad geopolítica.

Según el embajador, Takaichi considera que la FOIP debe adaptarse a estos cambios. En particular, la seguridad económica se ha convertido en una preocupación clave para muchos países, y el fortalecimiento de cadenas de suministro resilientes es hoy una de las principales prioridades.

La elección de Hanoi y de la Universidad Nacional de Hanoi (VNU-Hanoi) como sede del discurso tiene un significado especial, ya que refleja el reconocimiento de Japón al papel central de la ASEAN, así como la posición estratégica de Vietnam en la región y las importantes reformas que está impulsando.

El embajador japonés también indicó que la visita se centrará en cuatro pilares principales de cooperación, que reflejan las prioridades estratégicas de ambos países: innovación, ciencia y tecnología y transición ecológica; seguridad energética e infraestructura estratégica; diplomacia, defensa y seguridad, y contribuciones a la paz regional; así como intercambios pueblo a pueblo y cooperación cultural y académica./.

VNA
#Japón #Vietnam #visita #cooperación
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y el embajador de Japón en el país, Ito Naoki. (Fuente: VNA)

Vietnam solicita apoyo a Japón para garantizar seguridad energética

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, solicitó el apoyo de Japón en materia energética, especialmente en productos derivados del petróleo y la gasolina, con el objetivo de superar conjuntamente las dificultades generadas por las afectaciones a la cadena de suministros debido al conflicto en Medio Oriente.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón refuerzan cooperación

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, recibió hoy a Takebe Tsutomu, asesor especial de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, de visita de trabajo en el país.

Ver más

El embajador de Hanoi en Tokio, Pham Quang Hieu. (Fuente: VNA)

Visita de primera ministra nipona impulsa relaciones Vietnam-Japón

La visita oficial de la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, a Vietnam reviste una importancia primordial, demostrando claramente la alta estima que Japón tiene por la asociación estratégica integral bilateral, en un momento en que ambos países entran en una nueva fase de desarrollo.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam respalda una cooperación ASEAN-UE más sólida, integral, práctica y eficaz

Vietnam y la ASEAN conceden gran importancia a su asociación con la Unión Europea (UE) y apoyan el fortalecimiento de una cooperación más sólida, integral, práctica y eficaz entre ambos bloques, afirmó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante la 25.ª Reunión Ministerial ASEAN-UE celebrada hoy en Brunéi.

El primer ministro Le Minh Hung se reúne con la heroica madre vietnamita Pham Thi Han, cuyos dos hijos fueron mártires. (Fuente: VNA)

Premier vietnamita rinde homenaje a los héroes de la revolución en Hai Phong

El primer ministro Le Minh Hung ofreció hoy incienso en homenaje a los héroes y mártires, y visitó a Madres Heroicas Vietnamitas, personas con discapacidad, familias beneficiarias de programas sociales, hogares en situación de pobreza y trabajadores que atraviesan dificultades en la ciudad de Hai Phong.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y los embajadores recién nombrados en el extranjero. (Fuente: VNA)

Vietnam refuerza diplomacia con nuevos embajadores

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presidió la entrega de decisiones para el nombramiento de cinco embajadores de la República en el extranjero.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, junto con una delegación, rinde homenajen el Templo de los Mártires de la Batalla de Dien Bien Phu, en la provincia de Dien Bien. (Foto: VNA)

Alto dirigente partidista rinde homenaje a los héroes y mártires en Dien Bien

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, junto con una delegación, rindió hoy homenaje a los héroes, mártires, combatientes voluntarios y personas que lucharon y dieron sus vidas en el campo de batalla de Dien Bien Phu.

Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Una delegación del Comité Central del Partido, el Presidente, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, con motivo del 51 aniversario del Día de Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).