Embajador japonés: visita de la primera ministra impulsará la relación con Vietnam al alto nivel

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Hanoi (VNA) — La próxima visita oficial de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a Vietnam, prevista del 1 al 3 de mayo, contribuirá a reforzar las relaciones bilaterales, según afirmó el embajador de Tokio en Hanoi, Ito Naoki.

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En una rueda de prensa con medios vietnamitas celebrada el 28 de abril, Ito Naoki destacó que el viaje es especialmente significativo, ya que coincide con la conmemoración del 51.º aniversario de la reunificación nacional de Vietnam (30 de abril de 1975), y refleja la alta importancia que el Gobierno japonés concede a los vínculos bilaterales.

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La visita, que se realizará por invitación del premier vietnamita Le Minh Hung, tiene lugar además en un momento particularmente relevante, dado que Vietnam ha completado recientemente la reorganización de su aparato gubernamental.

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El embajador Ito señaló que se ha convertido casi en una tradición que los primeros ministros japoneses visiten Vietnam durante su primer año de mandato, lo que pone de relieve la prioridad constante que Japón otorga a esta relación.

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El objetivo del viaje es fortalecer la confianza entre los líderes de ambos países, hacer balance de los avances de la Asociación Estratégica Integral y definir las principales líneas de cooperación futura.

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Japón siente una profunda admiración por los notables logros económicos alcanzados por Vietnam en más de 50 años desde la reunificación nacional, así como por su camino de paz y desarrollo, afirmó el embajador.

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Añadió que la visita permitirá a ambas naciones reafirmar una mayor coordinación en el marco de la Asociación Estratégica Integral y abordar cuestiones regionales y globales de interés común.

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Ito subrayó que uno de los momentos más destacados será el discurso político de Takaichi en la Universidad Nacional de Hanoi (VNU-Hanoi), centrado en la estrategia del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP). Será la primera vez desde 2020 que un Primer Ministro japonés pronuncie un discurso político en Vietnam.

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La visión del FOIP fue presentada por primera vez por el fallecido primer ministro japonés Shinzo Abe hace una década, basada en la idea de que la región del Indo-Pacífico se convertiría en el motor del crecimiento global. No obstante, en los últimos años el contexto internacional ha cambiado de forma significativa, con el auge de la inteligencia artificial (IA) y las revoluciones tecnológicas, el creciente protagonismo del Sur Global y una mayor complejidad geopolítica.

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Según el embajador, Takaichi considera que la FOIP debe adaptarse a estos cambios. En particular, la seguridad económica se ha convertido en una preocupación clave para muchos países, y el fortalecimiento de cadenas de suministro resilientes es hoy una de las principales prioridades.

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La elección de Hanoi y de la Universidad Nacional de Hanoi (VNU-Hanoi) como sede del discurso tiene un significado especial, ya que refleja el reconocimiento de Japón al papel central de la ASEAN, así como la posición estratégica de Vietnam en la región y las importantes reformas que está impulsando.

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El embajador japonés también indicó que la visita se centrará en cuatro pilares principales de cooperación, que reflejan las prioridades estratégicas de ambos países: innovación, ciencia y tecnología y transición ecológica; seguridad energética e infraestructura estratégica; diplomacia, defensa y seguridad, y contribuciones a la paz regional; así como intercambios pueblo a pueblo y cooperación cultural y académica./.

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