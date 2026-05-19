Vietnam apuesta por reforzar los vínculos económicos y comerciales con Estados Unidos

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Hanoi (VNA) – Vietnam concede gran importancia a su Asociación Estratégica Integral con Estados Unidos y desea seguir profundizándola, considerando la cooperación económica, comercial y de inversión como uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales, afirmó el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, el general Luong Tam Quang.

En el encuentro hoy con el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer, el ministro destacó que las relaciones entre ambos países han experimentado una expansión significativa tanto en alcance como en profundidad desde la normalización de vínculos hace más de tres décadas y, especialmente, tras el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral hace más de dos años.

Luong Tam Quang afirmó que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, junto con otras instituciones competentes, está dispuesto a colaborar estrechamente con Estados Unidos para abordar los desafíos existentes, promover una cooperación práctica y mutuamente beneficiosa, y garantizar intereses equilibrados para empresas y ciudadanos de ambos países.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Asimismo, propuso que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) intensifique las consultas bilaterales con el fin de definir orientaciones y medidas concretas de cooperación. También solicitó un mayor apoyo en el fortalecimiento de capacidades, formación profesional e intercambio de experiencias para funcionarios vietnamitas, así como asistencia en equipamiento e infraestructura destinados a combatir la delincuencia transnacional, incluidas las violaciones de propiedad intelectual.

Por su parte, Rick Switzer coincidió con la valoración positiva del ministro sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de continuar cooperando con el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y otras entidades relevantes para abordar asuntos económicos y comerciales de interés común.

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El funcionario estadounidense señaló que ambas partes seguirán trabajando en beneficio de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de los dos países./.

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