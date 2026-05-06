Economía

Vietnam y Estados Unidos impulsan cooperación empresarial

El evento “Conectando con Vietnam/SelectUSA 2026” se realizó recientemente en Washington, Estados Unidos, con la participación de numerosos representantes de agencias gubernamentales, organizaciones de promoción de inversiones y empresas de los dos países.

En la cita. (Fuente: VNA)
En la cita. (Fuente: VNA)

Washington (VNA) El evento “Conectando con Vietnam/SelectUSA 2026” se realizó recientemente en Washington, Estados Unidos, con la participación de numerosos representantes de agencias gubernamentales, organizaciones de promoción de inversiones y empresas de los dos países.

La delegación vietnamita que asistió al acontecimiento este año incluye empresas de los sectores de manufactura, comercio, logística y tecnología, con un gran interés en aumentar la inversión, establecer una presencia en los EE. UU. y participar más activamente en la cadena de valor global.

El programa despertó un gran interés entre empresas, asociaciones empresariales estadounidenses y agencias de promoción de inversiones a nivel de Estado.

También reafirmó el papel activo de la Embajada de Vietnam en los Estados Unidos como puente de conexión activo para promover la cooperación económica y de inversión entre las dos partes, así como apoyar a la comunidad empresarial connacional en la expansión de sus operaciones en los mercados internacionales.

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El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Al intervenir la víspera en el encuentro, el embajador de Hanoi en esta capital, Nguyen Quoc Dung, reiteró que SelectUSA es una plataforma importante que ayuda a los inversores internacionales a acceder al entorno empresarial estadounidense, al tiempo que promueve las conexiones entre las empresas de ambas naciones ante un desarrollo más profundo de la asociación estratégica integral bilateral.

Por su parte, Tuyen Do, director ejecutivo de TVD Capital Partners, subrayó que este evento es una plataforma ideal para las empresas en Vietnam con interés de ampliar sus actividades de negocios.

Se trata de un lugar donde las empresas buscan oportunidades de conectividad, generar confianza y sentirse seguras trabajando con unidades de consultoría y accediendo a posibles oportunidades de inversión, reiteró.

Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Estados Unidos, Mai Phan Zymaris, jefa del equipo vietnamita del Bufete de abogados Ice Miller, recomendó a las empresas del país indochino implementar estrategias comerciales adecuadas para poder hacer negocios en el mercado norteamericano.

Además, hizo hincapié en la importancia de elegir los socios locales y prestar atención a la atracción de fuentes del capital en Estados Unidos./.

VNA
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