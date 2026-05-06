Café vietnamita busca posicionarse en mercado alemán

Berlín (VNA) Empresas vietnamitas participaron recientemente en el Evento Kaffee Campus 2026, un festival de café a gran escala, organizado por la Asociación Alemana de Tostadores de Café (AATC).



Se trata de una ocasión para las entidades del país indochino entren más fuertemente en el segmento del café de alta calidad, cumpliendo con los estrictos estándares de la Unión Europea (UE).



En el área de exhibición de productos, organizada por la Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en Alemania, la presencia de empresas connacionales como Phuc Sinh, Dung Loi y Don Elephant, aportó un "soplo de aire fresco" al mercado.



Estas empresas son pioneras en la implementación de modelos de producción adaptados al clima, al tiempo que se centran en el segmento de "etiqueta limpia" para satisfacer la creciente demanda de los consumidores alemanes.



Kaffee Campus 2026 también marca la transformación de las empresas vietnamitas, que pasan de suministrar materias primas a producir café de especialidad y tostado de marca.

Visitantes disfrutan del sabor del café vietnamita. (Fuente: VNA)





Al evaluar este potencial, Christian Kallenbrunnen, jefe de marketing de la AATC, dijo que los miembros de la Asociación tienden a abastecerse directamente de países productores como Vietnam, especialmente de café verde de alta calidad, para crear sabores distintivos a favor de los consumidores alemanes.



En estos momentos Alemania el mayor importador de café verde de Europa, con unos ingresos totales que alcanzan casi los 20.000 millones de euros. Con aproximadamente 2.500 tostadores en funcionamiento, este mercado ofrece un importante potencial para los exportadores vietnamitas.



Aunque Vietnam es el segundo mayor exportador de café a Alemania, con una facturación de 1.220 millones de dólares en 2025, su producto sigue destinado principalmente a la industria y carece de marcas consolidadas.



Respecto a esta situación, Andreas Giest, presidente de la AATC, valoró que, a ojos de los tostadores de café de especialidad en Alemania, Vietnam sigue estando "encasillado" en la imagen del "café industrial".



Para penetrar profundamente en el segmento del café de especialidad de este prometedor mercado, las empresas vietnamitas necesitan desarrollar proactivamente sus marcas y demostrar la calidad de sus variedades premium de Arábica y Robusta.



Dang Thi Thanh Phuong, consejera comercial de Vietnam en Alemania, comunicó que las regulaciones de la UE contra la deforestación (EUDR), los certificados de indicación geográfica y las normas que rigen las actividades de importación y exportación están planteando desafíos para las empresas del país indochino.



Con el fin de superar estas barreras, las empresas deben pedir a las autoridades apoyar a las pequeñas y nuevas empresas para que mejoren sus capacidades y cumplan rápidamente con la normativa de la UE. Esto se considera un requisito fundamental para que los granos de café vietnamitas pronto estén presentes en las principales cadenas de supermercados de Alemania./.