Ciudad Ho Chi Minh garantiza electricidad para un crecimiento de dos dígitos

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Garantizar el suministro energético para sostener un crecimiento de dos dígitos fue el tema central analizado por expertos, autoridades y empresas en un seminario organizado recientemente por la Corporación de Electricidad de Ciudad Ho Chi Minh, en coordinación con diversas entidades.

Según Pham Binh An, subdirector del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh (HIDS), la urbe mantiene su papel como motor económico de Vietnam, por lo que la infraestructura eléctrica debe adelantarse a la demanda.

Se prevé que el Producto Regional Bruto (PIB) crezca en promedio un 10,2% en el período 2026–2030, lo que implicará un aumento significativo de la demanda eléctrica, especialmente en sectores como la alta tecnología, la logística, la infraestructura digital y la economía verde. La electricidad se considera una infraestructura clave, cuya insuficiencia afectaría el crecimiento y la atracción de inversión extranjera.

Aunque la intensidad eléctrica tiende a disminuir conforme al Plan Nacional de Energía VIII, la demanda total seguirá aumentando, en particular por la transformación digital, la producción de semiconductores, la electrificación del transporte y los centros de datos. Se estima que el crecimiento anual del consumo eléctrico en la ciudad será de entre el 3% y el 5%, con una estructura orientada hacia la eficiencia y el autoconsumo.

No obstante, la ciudad enfrenta desafíos como la dependencia de más del 70% del suministro proveniente de la red nacional, la sobrecarga en subestaciones urbanas, limitaciones de suelo y marcos regulatorios aún incompletos para energías renovables. HIDS recomienda diversificar las fuentes, incluyendo energía solar en techos, gas natural licuado (GNL), energía a partir de residuos y sistemas de almacenamiento, además de promover asociaciones público-privadas y mecanismos de compra directa de electricidad.

Desde la perspectiva operativa, Bui Trung Kien, subdirector general de la Corporación Eléctrica de la ciudad, indicó que se han elaborado escenarios de suministro para la temporada seca de 2026, con una demanda máxima prevista de 9.556 megavatios (MW), que podría superar los 10.000 MW en ciertos escenarios. El sector eléctrico ha preparado planes de operación, mantenimiento y ajuste de carga, así como programas de ahorro energético conforme a las directrices gubernamentales.

Nhân viên ngành điện TP. Hồ Chí Minh cải tạo lưới điện. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

El sector industrial y de la construcción seguirá siendo el principal consumidor, representando más del 52% del consumo eléctrico. Para satisfacer la creciente demanda, la empresa eléctrica está invirtiendo en redes de transmisión y distribución, así como en redes inteligentes que mejoren la confiabilidad del suministro. También se han desarrollado planes de contingencia ante posibles déficits de entre el 5% y el 10%.

Además de garantizar suficiente electricidad, la ciudad prioriza el desarrollo energético sostenible. La demanda de electricidad en parques industriales, centros de datos e inteligencia artificial aumentará considerablemente, exigiendo un suministro estable y con mayor proporción de energía limpia. Cada vez más inversores requieren electricidad renovable certificada.

Expertos subrayan que en sectores de alta tecnología, incluso interrupciones breves pueden causar pérdidas significativas, por lo que es fundamental fortalecer redes inteligentes, ampliar fuentes limpias y garantizar sistemas de respaldo.

Por su parte, las empresas han adoptado medidas de eficiencia energética, incluyendo el uso de energía solar en techos combinada con almacenamiento, para optimizar el consumo y reducir costos.

El Departamento de Industria y Comercio de la ciudad informó que se implementarán soluciones para garantizar la seguridad energética, centradas en el desarrollo de GNL, energías renovables, infraestructura de transmisión y una gestión eficiente de la demanda. Asimismo, se facilitará el acceso empresarial a energía verde para mejorar la competitividad.

Con un enfoque integral que abarca planificación, inversión y consumo, Ciudad Ho Chi Minh busca garantizar un sistema energético “suficiente – limpio – confiable”, sentando las bases para un crecimiento rápido y sostenible en los próximos años./.

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