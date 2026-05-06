Bancos vietnamitas aceleran transformación digital y pagos sin efectivo

Hanoi (VNA)- El sector bancario de Vietnam está intensificando la transformación digital, fomentando los pagos sin efectivo, ampliando el ecosistema financiero digital y mejorando la seguridad del sistema, apoyando así de manera efectiva a ciudadanos y empresas.



Según el Banco Estatal, en el primer trimestre de 2026, los pagos sin uso de efectivo continuaron mostrando un fuerte crecimiento, con un aumento del 37,98% en el número de transacciones y del 14,22% en su valor en comparación con el mismo período del año anterior.



Las transacciones por Internet registraron el mayor incremento, con 65,68% en número, 28,85% en valor, mientras que los canales móviles mantienen su papel central. Destaca el notable crecimiento de los pagos mediante QR en términos de valor (52,4%), lo que refleja una tendencia de expansión hacia transacciones de mayor cuantía.



Por el contrario, las operaciones a través de cajeros automáticos disminuyeron un 9,29%, evidenciando la reducción del uso de efectivo.



Hasta finales de marzo de 2026, el mercado contaba con 20.699 cajeros automáticos (ATM), lo que representa una disminución del 3,01% respecto al mismo período del año anterior, mientras que el número de terminales de punto de venta (POS) alcanzó los 772.552 dispositivos, con un leve aumento del 0,53%.



Cabe destacar que, durante el mismo período, las transacciones a través de cajeros automáticos disminuyeron un 9,29% en número, lo que evidencia que la demanda de retiro y uso de efectivo sigue en descenso, dando paso a métodos de pago digitales más modernos.

El 100% de las cuentas de trading en canales digitales han sido verificadas mediante datos biométricos. (Foto: VNA)





El servicio Mobile Money continúa impulsando la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales y remotas. Hasta finales de marzo de 2026, se registraron 11,45 millones de cuentas, con 5,64 millones de transacciones por un valor total superior a 5,93 millones de dólares.



Paralelamente, el sector bancario refuerza la conectividad, la depuración de datos y la calidad de la identificación. Más de 156,6 millones de registros de clientes fueron verificados mediante biometría; numerosas entidades financieras y plataformas de pago han implementado la autenticación biométrica, integrando la tarjeta de identidad con chip y VNeID. Los sistemas de datos sectoriales también se han sincronizado, conectando información para mejorar la gestión.



La seguridad se ha fortalecido mediante soluciones tecnológicas, destacando el sistema de alerta de riesgos SIMO. Hasta finales de abril de 2026, el sistema se implementó en 149 unidades, generando más de 3,8 millones de alertas y ayudando a los clientes a prevenir numerosas transacciones fraudulentas por un valor de miles de millones de VND.



En materia de reforma administrativa, el Banco Estatal ha reducido más del 90% de los trámites administrativos susceptibles de simplificación, ampliado los servicios públicos en línea y promovido la digitalización de expedientes.



La proporción de documentos digitalizados, resultados entregados electrónicamente y reutilización de datos alcanzó niveles elevados, con un índice de satisfacción ciudadana y empresarial superior al 90%.



Además de la infraestructura y la tecnología, el sector también apuesta por desarrollar una cultura digital e incentivar la innovación. En respuesta al programa “Alfabetización digital”, las campañas de transformación digital han generado miles de iniciativas, formando una red de “embajadores digitales” en todo el sistema.



Estos resultados evidencian que la transformación digital bancaria no solo crece en volumen, sino que también se adentra en profundidad, contribuyendo al impulso de la economía digital y a la mejora de la calidad de los servicios financieros./.