PVOIL expande venta de gasolina E10 a nivel nacional

Hanoi (VNA) La Corporación Petrolera de Vietnam (PVOIL), filial del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), ha completado la infraestructura técnica, las fuentes de suministro y el personal necesarios para comercializar oficialmente el biocombustible E10RON95 en toda su red a partir del 15 del presente mes.



Según Le Trung Hung, subdirector general de PVOIL, la compañía ha finalizado la modernización de sus sistemas de mezcla y almacenamiento en 13 depósitos clave en todo el país, lo que incluye la mejora de los tanques de almacenamiento, los equipos de mezcla y la modernización de la tecnología para cumplir con los estándares técnicos y los requisitos legales de la gasolina E10.



Con su capacidad actual, PVOIL no solo garantiza el suministro a su sistema de distribución existente y a sus clientes tradicionales, sino que también está dispuesta para abastecer a otros socios incluso antes de que se completen las condiciones de infraestructura legal y técnica, comentó.



Para implementar la venta a nivel nacional de ese combustible, PVOIL también está trabajando de forma proactiva con las plantas nacionales de producción de etanol, al mismo tiempo, busca importar materias primas para garantizar un suministro estable.



Hasta la fecha, las existencias y las fuentes de importación de la empresa son suficientes para respaldar la producción y la mezcla hasta finales de mayo y garantizar el suministro continuo hasta principios de junio venidero.



Además, PVOIL ha establecido acuerdos de estrecha cooperación con la refinería de Dung Quat (Quang Ngai) y la refinería de Nghi Son (Thanh Hoa) para satisfacer el suministro de gasolina mineral.



Con el fin de desarrollar la cadena de valor del petróleo y el gas dentro de Petrovietnam, PVOIL también promueve la mezcla de productos petrolíferos provenientes de condensados nacionales (un componente similar a la fracción ligera del petróleo crudo).



Además, la unidad pone especial énfasis en la formación de un equipo técnico altamente cualificado para operar el sistema de producción de E10 de la manera más eficiente.



PVOIL puso en marcha desde el 1 de agosto de 2025 un programa piloto de venta de gasolina E10 en Hanoi y Hai Phong, y luego lo extendió a las regiones central y sur. Para abril de 2026, la entidad cuenta con con 558 estaciones de servicio que venden esta gasolina./.

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