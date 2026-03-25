Grandes empresas energéticas impulsan la venta de E10 RON95 antes del plazo previsto

Hanoi (VNA) – Con cerca del 70% de la cuota del mercado de combustibles en Vietnam, el Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) y la Corporación de Petróleo de Petrovietnam (PVOIL) han adoptado de forma proactiva diversas medidas para poner en marcha la venta del biocombustible E10 RON95 en todo el país antes del calendario previsto, aliviando así la presión sobre las importaciones de gasolina y reforzando la seguridad energética nacional.



Gracias a su posición dominante y a sus amplias redes de distribución, Petrolimex y PVOIL, filiales del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), se encuentran en una posición favorable para acelerar la transición hacia combustibles más limpios.



Ambas empresas han estado preparando activamente la infraestructura, modernizando los sistemas de mezcla y coordinando las cadenas de suministro para garantizar la disponibilidad de E10 RON95 en sus sistemas de venta a nivel nacional.



Según la hoja de ruta del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Vietnam reemplazará la gasolina mineral por el biocombustible E10 RON95 en todo el país a partir del 1 de junio de 2026. Sin embargo, ante la volatilidad del mercado energético global y en línea con la Directiva 09/CT-TTg sobre ahorro energético, transición energética y desarrollo del transporte eléctrico, Petrolimex y PVOIL han decidido adelantarse al calendario.



Petrolimex informó que está implementando medidas sincronizadas para ampliar la venta de E10 RON95 a partir de abril, con el objetivo de completar la transición total antes de la fecha límite. El grupo está modernizando los sistemas de almacenamiento y mezcla, asegurando el suministro de etanol y planificando el abastecimiento de gasolina base y la logística.



Con una demanda mensual de etanol de entre 45.000 y 50.000 metros cúbicos, cubierta solo parcialmente por la producción nacional, Petrolimex ha negociado activamente contratos de importación con socios en Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur. Se espera que el suministro sea suficiente, aunque los costos podrían aumentar.



La transición completa permitirá reducir el consumo de gasolina mineral de Petrolimex en casi un 10%, equivalente a entre 35.000 y 40.000 metros cúbicos al mes, lo que aliviará la presión sobre las importaciones. Actualmente, las ventas de E10 RON95 de la empresa alcanzan un promedio de 95 metros cúbicos diarios, un aumento del 40% en comparación con los niveles registrados durante los períodos piloto. Este biocombustible ya se comercializa en 60 estaciones de servicio en Ciudad Ho Chi Minh y la provincia central de Quang Ngai.



Por su parte, PVOIL ha modernizado los sistemas de mezcla y almacenamiento en 13 depósitos a nivel nacional, además de mejorar su tecnología y capacidad para cumplir con los estándares del E10 RON95. Con una red de casi 900 estaciones de servicio, un sistema de depósitos y terminales en todo el país, y más de una década de experiencia en la mezcla de biocombustibles, PVOIL está preparada para abastecer su red y ofrecer servicios de mezcla a terceros.



En un contexto de creciente complejidad en el mercado petrolero mundial, PVOIL ha desarrollado de forma proactiva escenarios de respuesta y ha implementado rápidamente soluciones, ajustando de manera flexible sus estrategias en función de las fluctuaciones del mercado y las condiciones reales.



La empresa también está diversificando sus fuentes de suministro, impulsando la mezcla basada en condensados y acelerando el despliegue del biocombustible E10 RON95 en todas sus instalaciones a partir de abril de 2026, al tiempo que refuerza la previsión del mercado, la planificación financiera y la coordinación con las refinerías nacionales.



En todo el sistema de Petrovietnam, las unidades están intensificando la producción y la infraestructura. Según Nguyen Viet Thang, director general de la Compañía de Refinación y Petroquímica Binh Son (BSR), otra filial de Petrovietnam, BSR está lista para producir 60.000 toneladas de etanol para mezcla, con el apoyo de la reactivación de una planta de biocombustibles en Dung Quat. No obstante, seguirán siendo necesarias importaciones, ya que la oferta nacional solo cubre alrededor del 40% de la demanda anual, estimada en unos 1,1 millones de metros cúbicos./.

VNA