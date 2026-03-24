Mercado vietnamita de mascotas atrae a las empresas surcoreanas

Seúl (VNA) – Vietnam se ha consolidado como un destino estratégico para los exportadores surcoreanos de alimentos y accesorios para mascotas. Los productos para mascotas fabricados en Corea del Sur representan entre el 30% y el 40% de las compras en ciertos segmentos, lo que refleja tanto un sólido reconocimiento de marca como una creciente confianza de los consumidores vietnamitas.



Según la firma de investigación Euromonitor International, las exportaciones surcoreanas de alimentos para animales hacia Vietnam alcanzaron los 27,2 millones de dólares, lo que subraya la importancia creciente del país como mercado exterior para las empresas coreanas que buscan nuevas fuentes de ingresos más allá de un mercado nacional saturado.



El impulso de las exportaciones a Vietnam coincide con un período de rápido crecimiento del sector de mascotas en el país. Las estadísticas muestran que se espera que la población de mascotas supere los 33 millones para 2026. Se proyecta que el mercado de mascotas pase de unos 500 millones de dólares en 2023 a más de 700 millones de dólares en 2027, con una tasa de crecimiento anual cercana al 11%.



Este aumento no solo se debe a que hay más dueños de mascotas, sino también a una tendencia hacia un gasto más elevado por mascota.



En ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, la demanda de servicios para mascotas está en pleno auge. Los centros de adiestramiento canino cobran alrededor de 3 millones de VND (114 USD) al mes y mantienen una ocupación estable.



Hoteles y residencias para mascotas suelen llenarse durante las temporadas altas de viaje, lo que demuestra que los dueños están dispuestos a invertir en comodidad y atención de calidad para sus animales.



El gasto de los consumidores se está diversificando más allá de la alimentación básica, incluyendo servicios como peluquería, atención veterinaria y adiestramiento, áreas donde las empresas coreanas identifican oportunidades para introducir productos premium y ofertas especializadas.



Para las empresas surcoreanas, el crecimiento de Vietnam contrasta con la situación más estable en su país. Datos del Instituto de Investigación del Grupo Financiero KB muestran que, desde 2024, unos 5,91 millones de hogares en Corea del Sur (26,7 % del total) poseen mascotas, con una población total estimada en unos 15,5 millones de animales.



El mercado surcoreano de alimentos para mascotas también es importante, alcanzando alrededor de 2,2 billones de wones (1.700 millones de dólares) en 2025, aunque su crecimiento se está estabilizando. Aunque el gasto de los consumidores sigue en aumento - los datos de KB Kookmin Card indican un incremento del 30 % entre 2021 y 2024 -, las empresas buscan expandirse internacionalmente para mantener el ritmo de crecimiento.



Las principales compañías surcoreanas de alimentos han ampliado su portafolio de productos para mascotas como parte de esta estrategia. Pulmuone registró un aumento interanual del 35 % en ventas de alimentos para mascotas, con algunos productos mostrando un crecimiento sobresaliente.



HY reportó un incremento del 34,6 %, y Dongwon F&B logró un crecimiento de dos dígitos mientras expandía sus exportaciones a más de 10 países, incluido Vietnam.



Ante este panorama prometedor, las empresas surcoreanas de alimentos para mascotas consideran cada vez más a Vietnam como un mercado clave, aprovechando el rápido desarrollo del sector y la creciente demanda de productos premium para el cuidado de mascotas en el sudeste asiático./.

VNA