Aerolíneas preparan recargos por combustible en rutas internacionales

Hanoi (VNA) – Más del 60% de las aerolíneas ya han aplicado o planean introducir recargos por combustible o aumentar las tarifas aéreas a partir de mediados de marzo de 2026, según una encuesta recién realizada por la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV), que incluyó a casi 40 aerolíneas internacionales y regionales.



Algunas compañías, como Air France, Thai Airways y United Airlines, no han separado los recargos por combustible, sino que los han incorporado directamente a las tarifas base, con incrementos que van del 5 % al 20 %, según la ruta y la clase de servicio.



Otras aerolíneas, en cambio, han aplicado recargos independientes por combustible (YQ/YR), cargos adicionales sobre la tarifa base que se ajustan según las fluctuaciones del precio del combustible. Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways y China Southern Airlines han implementado o aumentado estos recargos, con incrementos que van de aproximadamente 130.000 VND (4,93 USD) a más de 10 millones de VND por billete, dependiendo de la distancia del vuelo y la clase.



En el transporte de carga, varias compañías, incluidas Lufthansa y Korean Air, han impuesto recargos por combustible que oscilan entre 17.000 y 40.000 VND por kilogramo.

Actualmente, las aerolíneas vietnamitas también están preparando planes para aplicar recargos por combustible en rutas internacionales, que podrían entrar en vigor a comienzos de abril.



Vietnam Airlines ha dado prioridad a mantener las rutas que aseguran la conectividad aérea nacional, apoyando el comercio, el turismo y las relaciones exteriores, mientras mantiene los vuelos internos para satisfacer la demanda de viajes.



Como consecuencia, la aerolínea nacional planea suspender temporalmente varias rutas a partir del 1 de abril, incluyendo Hai Phong – Buon Ma Thuot, Hai Phong – Cam Ranh, Hai Phong – Phu Quoc, Hai Phong – Can Tho, Ciudad Ho Chi Minh – Van Don, Ciudad Ho Chi Minh – Rach Gia y Ciudad Ho Chi Minh – Dien Bien. Un total de 23 vuelos semanales en estas rutas se verán afectados.



La CAAV señaló que la escasez de combustible de aviación Jet A-1, causada por las tensiones en curso en Oriente Medio, ha puesto a las aerolíneas nacionales en riesgo de desabastecimiento.



Entre el 20 y 22 de marzo, el mercado energético mundial registró una fuerte tendencia alcista debido a graves interrupciones en el suministro en Oriente Medio. Los precios del crudo Brent se situaron entre 110 y 120 USD por barril, mientras que el WTI rondó los 110-114 USD por barril.



En Asia, los precios del Jet A-1 (MOPS Singapur) se mantuvieron muy altos, generalmente entre 220 y 230 USD por barril, ampliando la diferencia entre los precios del combustible de aviación y el petróleo crudo. La prima llegó a 33,11 USD por barril el 18 de marzo y alcanzó un máximo de 39,6 USD el mismo día./.

VNA