Inversión extranjera en provincia de Phu Tho se dispara en el primer trimestre

Phu Tho, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Phu Tho registró un notable aumento en la atracción de inversiones durante el primer trimestre de 2026, consolidando su posición como destino emergente para el capital nacional e internacional, según autoridades provinciales.



La provincia captó cerca de 704 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), cifra que multiplica por más de siete la del mismo período del año anterior. En paralelo, la inversión nacional superó los aproximadamente 392 millones de dólares, un incremento interanual del 139,7%. Estos resultados reflejan el impacto positivo de las políticas de promoción y mejora del entorno empresarial.



El dinamismo económico también se evidencia en el crecimiento del tejido empresarial. En los primeros tres meses del año se crearon unas 1.400 nuevas empresas (+47,5%), con un capital registrado cercano a 490 millones de dólares. Además, alrededor de 450 empresas retomaron sus actividades. Actualmente, la provincia cuenta con más de 40.300 empresas registradas, de las cuales unas 27.000 están operativas.



Las autoridades atribuyen estos avances a una estrategia de atracción de inversiones más proactiva, flexible y focalizada, combinada con una fuerte reforma administrativa orientada a simplificar trámites, reducir tiempos y fortalecer la descentralización. Asimismo, se han aplicado políticas oportunas en áreas clave como tierras, vivienda y compensación.



De cara al futuro, esta localidad norte apuesta por captar proyectos de alta calidad en sectores estratégicos como electrónica, semiconductores, energías limpias y tecnologías avanzadas. También busca fortalecer la cooperación internacional mediante la participación en foros globales y alianzas con organizaciones de promoción.



Entre las prioridades figura la eliminación de obstáculos en la liberación de terrenos y el refuerzo de la supervisión para garantizar la eficiencia de los proyectos. Con estas medidas, la provincia aspira a mantener un crecimiento sostenible y mejorar su competitividad en los próximos años./.

VNA