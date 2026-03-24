Vietnam implementa estrategias de adaptación para blindar su crecimiento exportador

Hanoi (VNA) – En un contexto marcado por la profunda reestructuración del comercio mundial debido a la volatilidad geopolítica y económica, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam ha reafirmado su compromiso de mantener la dinámica de las exportaciones con un objetivo de crecimiento proyectado entre el 15 y el 16% para el año 2026.



La estrategia nacional busca no solo asegurar un superávit comercial de al menos 23 mil millones de dólares, sino también consolidar su contribución al objetivo de alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dos dígitos.



Para lograrlo, el sector exportador vietnamita debe sortear una serie de desafíos emergentes que incluyen el endurecimiento de las barreras técnicas, estándares de calidad más rigurosos, requisitos de trazabilidad y una creciente responsabilidad social, factores que están redefiniendo las reglas del intercambio comercial internacional en la presente etapa de transformación digital y sostenibilidad.



La industria acuícola, uno de los pilares de la economía nacional, ejemplifica la dualidad entre el éxito operativo y las presiones externas. Tras alcanzar un récord histórico de 11,3 mil millones de dólares en exportaciones durante 2025, el sector mantuvo un crecimiento del 20% en el primer bimestre de 2026, sumando 1,7 mil millones de dólares.



Sin embargo, la Asociación de Productores y Exportadores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP) advierte que los conflictos en Oriente Medio han disparado los costos de logística de manera alarmante.



Debido a la inseguridad en las rutas marítimas tradicionales, numerosos buques de carga se han visto obligados a desviarse por el cabo de Buena Esperanza en África, lo que extiende el tiempo de transporte hacia Europa y la costa este de Estados Unidos entre una y dos semanas. Este retraso no solo incrementa los gastos operativos, sino que se ve agravado por la negativa de las aseguradoras a cubrir trayectos de alto riesgo en Oriente Medio, sumado al encarecimiento vertical de los materiales de embalaje y otros insumos esenciales para el procesamiento.



A las dificultades logísticas se suman las medidas de defensa comercial y las políticas arancelarias restrictivas en mercados estratégicos. En el caso de Estados Unidos, las exportaciones de camarón vietnamita sufrieron un revés significativo en febrero de 2026 tras los resultados de la decimonovena revisión administrativa (POR19).



Empresas como STAPIMEX y Thong Thuan fueron gravadas con aranceles antidumping cercanos al 26%, mientras que otros exportadores no sujetos a inspección obligatoria enfrentan tasas superiores al 4,5%. Esta situación provocó una contracción del 60% en los envíos de camarón a territorio estadounidense en un solo mes.



Por otro lado, la reciente entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado 3 de febrero mostró resultados positivos iniciales, pero la inestabilidad regional plantea riesgos de interrupción en los pagos y dificultades para el desembarco de mercancías, obligando a algunas empresas a revender sus cargamentos en tránsito ante la imposibilidad de ingresar a puerto.



Ante este panorama de incertidumbre, la diversificación de mercados y la autosuficiencia en la cadena de suministro se presentan como factores determinantes para sostener el ritmo de crecimiento.



El vicepresidente de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (VITAS), Truong Van Cam, señaló que, aunque sus productos llegan a 130 territorios, el 90 por ciento de las ventas se concentra en apenas cinco mercados principales, lo que genera una vulnerabilidad excesiva.



Para mitigar este riesgo, se propone acelerar el desarrollo de zonas industriales especializadas en la producción de materias primas y accesorios, permitiendo que el país cumpla con las reglas de origen de los Tratados de Libre Comercio y maximice sus beneficios, informó.



Agregó que el plan estratégico hasta 2030 contempla la atracción de inversores internacionales de prestigio en áreas de teñido y acabado, fortaleciendo la competitividad de la marca “Hecho en Vietnam” frente a los competidores globales.



La respuesta del gobierno ante la volatilidad del mercado se centra en la vigilancia constante y la emisión de alertas tempranas a través de su red global de oficinas comerciales.



El jefe del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, Nguyen Anh Son, subrayó la importancia de proporcionar información precisa en tiempo real para que las empresas puedan ajustar sus planes de producción y responder eficazmente a los casos de defensa comercial.



Mediante una coordinación estrecha entre los ministerios y los sectores involucrados, Vietnam busca no solo defender sus cuotas de mercado tradicionales, sino también expandir su presencia hacia economías con gran potencial en América del Sur y el Sur de Asia./.

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