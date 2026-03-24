Economía

Vietjet Air lanzará la ruta Hanoi-Praga

Vietjet Air inaugurará en julio de 2026 una nueva ruta Hanoi-Praga con escala técnica en Almaty, fortaleciendo los enlaces entre Vietnam y Europa Central.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Praga (VNA) – Vietjet Air avanza en su plan para poner en marcha una nueva ruta que conectará Hanoi y Praga (República Checa), con una escala técnica en Almaty (Kazajistán), con el objetivo de ampliar las conexiones entre Vietnam y Europa Central.

El Comité de Aviación Civil de Kazajistán ha aprobado oficialmente el plan de la ruta, que se prevé que comience el 11 de julio de 2026, con dos vuelos semanales operados con un Airbus A330 de fuselaje ancho.

De confirmarse, esta ruta será uno de los pocos servicios regulares en los últimos años que conectan directamente el norte de Vietnam con Praga, ayudando a cubrir la creciente demanda de viajes entre ambos países.

Cabe destacar que Vietjet cuenta con derechos de quinta libertad del aire bajo el régimen de "cielos abiertos" de Kazajistán, lo que le permite no solo transportar pasajeros entre Vietnam y la República Checa, sino también operar comercialmente en el tramo Almaty-Praga, incluyendo el embarque y desembarque de pasajeros y la venta independiente de billetes para ese segmento.

Según el plan, la ruta operará con el itinerario Hanoi-Almaty-Praga. Los pasajeros podrán reservar billetes tanto para el trayecto completo como para tramos individuales, incluido el recorrido Praga-Almaty.

Se espera que la puesta en marcha de este nuevo servicio facilite los viajes de la comunidad vietnamita en la República Checa, además de impulsar el turismo, el comercio y los intercambios entre Vietnam y Kazajistán, así como en la región de Europa Central.

Las partes implicadas están ultimando los preparativos técnicos para el vuelo inaugural./.

VNA
#Vietjet Air #Praga #vuelos directos
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Vietnam Airlines lanzará ruta directa Hanoi–Ámsterdam el 16 de junio

Vietnam Airlines lanzará ruta directa Hanoi–Ámsterdam el 16 de junio

La aerolínea nacional Vietnam Airlines anunció el lanzamiento de una nueva ruta aérea directa entre Hanoi y Ámsterdam (Países Bajos), junto con una serie de actividades de promoción de mercado y programas de conexión empresarial con importantes socios turísticos europeos para presentar el nuevo servicio y promover a Vietnam como destino.

Ver más

Vietnam implementa estrategias de adaptación para blindar su crecimiento exportador (Foto: VNA)

Vietnam implementa estrategias de adaptación para blindar su crecimiento exportador

En un contexto marcado por la profunda reestructuración del comercio mundial debido a la volatilidad geopolítica y económica, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam ha reafirmado su compromiso de mantener la dinámica de las exportaciones con un objetivo de crecimiento proyectado entre el 15 y el 16% para el año 2026.

El Centro Financiero Internacional de Vietnam. Foto: VNA

Bancos refuerzan su presencia en el Centro Financiero Internacional de Vietnam

Un número creciente de bancos comerciales se está estableciendo en el Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC en inglés), con el objetivo de aprovechar mecanismos preferenciales, expandir operaciones, atraer capital extranjero y mejorar su competitividad en un contexto de integración global intensiva.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reúne con los directivos del Grupo Novatek. Foto: VNA.

Primer ministro vietnamita impulsa proyectos de GNL con Rusia

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy en Moscú una reunión de trabajo con el grupo Novatek, una de las principales corporaciones de Rusia en el sector del gas natural, con el objetivo de promover grandes proyectos de gas natural licuado (GNL) en el país indochino.

Una gasolinera en Hanoi. (Foto: VNA)

Petrolimex acelerará la transición total hacia el biocombustible E10RON95

El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) anunció hoy que está implementando medidas drásticas para expandir la comercialización de la gasolina biológica E10RON95 a partir del próximo mes de abril, con el objetivo de reemplazar por completo el combustible mineral antes de los plazos establecidos.

Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026

Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026

La inversión extranjera directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer bimestre de 2026 se estimó en 3,21 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.