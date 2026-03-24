Vietjet Air lanzará la ruta Hanoi-Praga

Praga (VNA) – Vietjet Air avanza en su plan para poner en marcha una nueva ruta que conectará Hanoi y Praga (República Checa), con una escala técnica en Almaty (Kazajistán), con el objetivo de ampliar las conexiones entre Vietnam y Europa Central.



El Comité de Aviación Civil de Kazajistán ha aprobado oficialmente el plan de la ruta, que se prevé que comience el 11 de julio de 2026, con dos vuelos semanales operados con un Airbus A330 de fuselaje ancho.



De confirmarse, esta ruta será uno de los pocos servicios regulares en los últimos años que conectan directamente el norte de Vietnam con Praga, ayudando a cubrir la creciente demanda de viajes entre ambos países.



Cabe destacar que Vietjet cuenta con derechos de quinta libertad del aire bajo el régimen de "cielos abiertos" de Kazajistán, lo que le permite no solo transportar pasajeros entre Vietnam y la República Checa, sino también operar comercialmente en el tramo Almaty-Praga, incluyendo el embarque y desembarque de pasajeros y la venta independiente de billetes para ese segmento.



Según el plan, la ruta operará con el itinerario Hanoi-Almaty-Praga. Los pasajeros podrán reservar billetes tanto para el trayecto completo como para tramos individuales, incluido el recorrido Praga-Almaty.



Se espera que la puesta en marcha de este nuevo servicio facilite los viajes de la comunidad vietnamita en la República Checa, además de impulsar el turismo, el comercio y los intercambios entre Vietnam y Kazajistán, así como en la región de Europa Central.



Las partes implicadas están ultimando los preparativos técnicos para el vuelo inaugural./.