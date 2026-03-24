Economía

Vietnam intensifica la vigilancia frente al contrabando de combustibles

El Departamento de Aduanas de Vietnam intensifica inspecciones en fronteras, puertos y vías fluviales para prevenir el contrabando de gasolina y diésel

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)– El Departamento de Aduanas de Vietnam ordenó a sus unidades regionales intensificar los controles para prevenir y combatir el contrabando de combustibles, en medio de la volatilidad del mercado energético.

La medida responde al Documento 2389 del viceprimer ministro Bui Thanh Son, jefe del Comité Directivo Nacional 389. En ese marco, el Ministerio de Finanzas instruyó reforzar la vigilancia frente al transporte ilegal de gasolina y diésel a través de las fronteras.

La Subdirección de Investigación Anticontrabando pidió a las aduanas, en especial a las que operan en pasos terrestres, vías fluviales y puertos marítimos, aumentar patrullajes y controles sobre vehículos de entrada y salida. El foco estará en embarcaciones, barcazas y camiones con indicios de modificaciones para ocultar combustible.

Asimismo, se exigió evitar que medios de transporte extranjeros carguen combustible fuera de los tanques estándar - en bidones o depósitos adicionales - para sacarlo del país.

Las autoridades también reforzarán la supervisión en zonas de fondeo y puntos de concentración de embarcaciones sospechosas. En los controles de salida, deberán verificar con rigor las declaraciones sobre el volumen de combustible utilizado y suministrado, a fin de detectar posibles operaciones ilegales.

Aduanas coordinará acciones con fuerzas locales y organismos competentes para mejorar la detección y sanción de infracciones.

Días antes, el 19 de marzo, la Oficina del Gobierno emitió un requerimiento a ministerios, autoridades locales y fuerzas como Policía, Guardia Costera y Gestión de Mercados para intensificar la lucha contra el contrabando, el fraude comercial, el acaparamiento y las irregularidades en el comercio de combustibles.

Según datos preliminares, Vietnam importó cerca de 2,71 millones de toneladas de combustibles entre enero y el 15 de marzo, por un valor superior a 1,94 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de entre 42 % y 43 % interanual. El alza se atribuye a la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ha tensionado el mercado energético./.

VNA
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