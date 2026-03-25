ASEAN, mercado estratégico para las exportaciones agrícolas de Vietnam

Hanoi (VNA)- En un contexto de aumento de los costos logísticos y de crecientes riesgos en el transporte internacional, los mercados cercanos, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), se están convirtiendo en un “punto de apoyo” clave para las exportaciones agrícolas de Vietnam.



Además de las ventajas en costos y tiempos de envío, esta región registra un aumento de la demanda en productos como frutas y hortalizas, caucho y productos acuáticos.



Datos del Departamento de Importación y Exportación (Ministerio de Industria y Comercio) muestran que la demanda de importación de productos agroforestales y pesqueros en la ASEAN ha crecido de forma sostenida en los últimos años. En Malasia, el valor de las importaciones de frutas y verduras en el período 2021-2025 creció a una tasa media anual del 6,03%, alcanzando un máximo de 2,95 mil millones de dólares en 2025.



La estructura de importación de Malasia refleja una fuerte dependencia del suministro externo, ya que los productos básicos como cebolla, ajo y patata representan entre el 40% y el 45% del total de verduras importadas; zanahoria, col y coliflor ocupan alrededor del 30%; mientras que las frutas y verduras de gama alta destinadas a restaurantes y hoteles también han aumentado considerablemente.



Vietnam es actualmente el séptimo mayor proveedor de frutas y verduras para Malasia, con una cuota de mercado del 3,52%. Entre los productos más competitivos destacan la pitahaya, el durián congelado, el mango y el longán. En particular, el durián Ri6 vietnamita está siendo cada vez más importado por Malasia como materia prima para la industria alimentaria Halal.



Además de frutas y verduras, otros sectores también muestran señales positivas en el mercado de la ASEAN. Según la Oficina Comercial de Vietnam en Singapur, en 2025 Vietnam se convirtió en el tercer mayor proveedor de productos pesqueros para Singapur, con exportaciones por valor de 125,5 millones de dólares singapurenses, lo que representa una cuota del 10,3%. Dentro de este segmento, los filetes de pescado y la carne de pescado refrigerada o congelada alcanzaron los 63 millones de dólares singapurenses, con una participación del 29,7%, consolidándose como productos clave.



En Indonesia, durante el período 2021-2025, las importaciones de caucho promediaron 492.521 toneladas anuales, un aumento del 21,3% respecto al período anterior. En 2025, Vietnam ascendió al cuarto lugar entre los proveedores de caucho para Indonesia, con 48.710 toneladas, un incremento del 125,1% respecto a 2024, elevando su cuota de mercado del 4,2% al 10,5%. Se prevé que esta tendencia continúe debido a la disminución de la producción nacional indonesia.



Asimismo, la demanda de importación de pimienta en la ASEAN ha aumentado con fuerza. En Tailandia, las importaciones pasaron de 5.990 toneladas en 2020 a 9.652 toneladas en 2025. Solo en enero de 2026, las importaciones alcanzaron 978 toneladas, un aumento del 121,2% interanual, de las cuales Vietnam representó el 99,63%.



En cuanto al arroz, el presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA), Do Ha Nam, señaló que la ASEAN seguirá siendo un mercado clave para las exportaciones vietnamitas. Solo en enero de 2026, las exportaciones de arroz a Filipinas alcanzaron 331.770 toneladas, por un valor de 147,4 millones de dólares, lo que representa el 50,93% del volumen total y el 47,7% del valor total de exportación del país. Es la primera vez que Filipinas supera el 50% del volumen total de arroz exportado por Vietnam. El país indochino también exporta a Malasia, Indonesia y Singapur.



Sin embargo, junto con las oportunidades, la competencia en la ASEAN se intensifica, lo que obliga a las empresas a cambiar su enfoque si quieren mantener y ampliar su cuota de mercado. El consejero comercial de Vietnam en Filipinas, Le Phu Cuong, señaló que, aunque el mercado filipino presenta una fuerte demanda y afinidad cultural con los productos vietnamitas, persisten desafíos, especialmente en productos clave como el arroz, afectados por políticas regulatorias y medidas de defensa comercial, lo que exige a las empresas mantenerse actualizadas.



Por otra parte, los productos agrícolas vietnamitas enfrentan una creciente presión competitiva de otros exportadores como China, Tailandia e Indonesia, en un mercado relativamente abierto como el filipino.



Al mismo tiempo, las empresas vietnamitas aún no prestan suficiente atención al desarrollo de redes de distribución, muestran limitaciones en el envío de muestras, la participación en ferias comerciales y la conexión directa con clientes, además de una insuficiente innovación de productos acorde con las preferencias del mercado.



Además, los altos costos de acceso a los sistemas minoristas, la construcción de marca en los mercados locales y los largos y costosos procedimientos de registro de seguridad alimentaria se han convertido en barreras significativas.



“Para superar estas dificultades, la Oficina Comercial de Vietnam en Filipinas está intensificando la conexión entre empresas nacionales y socios importadores y distribuidores locales; apoyando el envío de muestras y facilitando la participación en ferias como Worldbex, que se celebrará en Manila en marzo de 2026”, subrayó Cuong.



Desde la perspectiva del mercado tailandés, el consejero comercial de Vietnam en Tailandia, Le Huu Phuc, indicó que las interrupciones en la cadena de suministro energético y las restricciones en vuelos a través de Medio Oriente están afectando al consumo y al turismo en Tailandia, lo que a su vez impacta a corto plazo en las exportaciones vietnamitas, exigiendo a las empresas una rápida adaptación mediante ajustes en sus planes y estructura de productos./.

VNA