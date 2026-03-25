Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Bac Ai recibe dos acuerdos de financiación internacionales

Hanoi (VNA) - El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), en colaboración con socios franceses, firmó dos acuerdos de financiación para el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo Bac Ai, con valor de 76 millones de euros cada uno.

Estos acuerdos, rubricados el 24 de marzo en el marco del Foro de Negocio e Inversión UE- Vietnam 2026 en Hanoi, forman parte de un total de seis préstamos otorgados por un consorcio de instituciones financieras internacionales para la obra.

El proyecto de la central hidroeléctrica, que se realizará en la provincia central de Khanh Hoa, constará de cuatro unidades generadoras con una capacidad diseñda total de 1.200 MW.

Se trata del primer proyecto de este tipo en Vietnam y desempeña un papel clave en la regulación de la carga del sistema eléctrico. La central almacenará energía durante las horas de baja demanda y generará electricidad en los picos de consumo, contribuyendo así a equilibrar la curva de carga y a mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico nacional.



Según el plan previsto, la primera unidad entrará en operación en diciembre de 2029, la cuarta en diciembre de 2030 y la totalidad del proyecto se completará en mayo de 2031. Se espera que la obra contribuya a garantizar la seguridad energética nacional y a impulsar la transición hacia una economía verde y sostenible.



El Foro de Negocio e Inversión UE- Vietnam 2026 contó con la participación de unos 500 delegados, incluidos representantes de organismos gubernamentales, instituciones financieras y empresas de Vietnam y la Unión Europea (UE).

En el foro, la UE dio a conocer un paquete de inversión superior a 560 millones de euros destinado a Vietnam, centrado en la transición energética, el desarrollo del transporte sostenible y el fortalecimiento de las infraestructura.

También se anunciaron varios acuerdos de cooperación, inversión y financiación en sectores como la energía, las finanzas verdes, el transporte, la formación profesional, la transformación digital y la salud./.