Economía

Vietnam redobla esfuerzos en lucha contra lavado de dinero

El viceprimer ministro Ho Duc Phoc urge invertir en tecnología y recursos humanos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en Vietnam.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Ho Duc Phoc instó hoy a aumentar la inversión en recursos humanos y tecnología para la prevención y lucha contra el lavado de dinero, durante una reunión del Comité Directivo para dicha labor.

En la cita, el subjefe de Gobierno urgió al Banco Estatal de Vietnam que recoja las opiniones de los ministerios y sectores, y que complete con urgencia el informe de manera específica y clara, asignando las tareas con precisión para una implementación eficaz.

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El viceprimer ministro vietnamita Ho Duc Phoc interviene en la reunión (Foto: VNA)


Abogó por priorizar los recursos para el cumplimiento de las tareas asignadas, así como estudiar la modificación y el perfeccionamiento del sistema legal en línea con las conclusiones de las autoridades competentes.

Exhortó además a los ministerios y sectores a esforzarse por cumplir sus tareas según el plan y conforme a las leyes nacionales y las prácticas internacionales, enfocándose en la recopilación de documentos, datos e informes claros y coherentes, que reflejen con precisión los esfuerzos de Vietnam en la lucha contra el lavado de dinero./.

VNA
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