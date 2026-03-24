Vietnam promueve Centro Financiero Internacional ante inversores australianos

Canberra (VNA)- Representantes del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC) se reunieron hoy con las autoridades el estado australiano de Victoria y los miembros de los principales fondos de inversión y organizaciones financieras del país oceánico.



Las reuniones fueron organizadas en la ciudad de Melbourne por Vantage Point Asset Management (VPAM), una destacada gestora de activos con operaciones en Singapur y Australia, y socio fundador del VIFC.



Durante las sesiones de trabajo, muchos fondos de inversión y organizaciones financieras de Australia expresaron un profundo interés en el potencial de desarrollo de Vietnam, afirmando que el país es uno de los mercados más atractivos de Asia gracias a su crecimiento estable, población joven y gran demanda de servicios financieros modernos. La creación del VIFC abre numerosas oportunidades para los inversores internacionales.



Según el director ejecutivo de VPAM, Colin Mullins, Vietnam no solo crece con rapidez, sino que también impulsa reformas y la modernización de la infraestructura del mercado y el marco legal, atrayendo así flujos de capital global que buscan mercados beneficiados por la reestructuración de las cadenas de suministro, el aumento de las exportaciones y la actualización industrial. El país indochino es cada vez más relevante en los sectores de logística, infraestructura, energía y servicios financieros.



Las reformas sostenidas impulsan el rápido crecimiento de Vietnam, junto con una fuerza laboral competitiva y un sistema financiero liderado por la banca. El país se percibe cada vez más como un destino atractivo para los inversores, emergiendo como un mercado de alto potencial capaz de absorber flujos de capital sustanciales de fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión globales.



Mientras tanto, Australia se considera un puente potencial para el capital y la experiencia, particularmente en gestión de fondos, infraestructura, agricultura, educación e inversión institucional, lo que le permite desempeñar un papel significativo en el desarrollo de Vietnam.



En una reunión entre representantes de VPAM, el VIFC, empresas vietnamitas y Export Finance Australia. (Foto: VNA)



Durante la sesión final de preguntas y respuestas, inversionistas y representantes empresariales de ambos países ampliaron sus redes, intercambiaron información de mercado y expresaron interés en mantener el diálogo con miras a lanzar programas de cooperación concretos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) al margen del evento, el senador Colin Brooks, ministro del Gobierno de Victoria responsable de industria, manufactura avanzada e industrias creativas, destacó la gran importancia que su estado otorga a las relaciones con Vietnam, señalando que el país se encuentra entre los diez principales socios comerciales de Australia. Expresó su deseo de estrechar los lazos entre Victoria y las localidades vietnamitas y dio la bienvenida al VIFC como un canal importante para promover la cooperación en materia de inversiones.



El funcionario también reiteró el compromiso de las autoridades de Victoria de continuar enviando delegaciones de alto nivel a Vietnam para fortalecer la colaboración y apoyar el desarrollo local a través de la inversión.



Desde la perspectiva del inversionista, Colin Mullins afirmó que VPAM apoya firmemente tanto a Vietnam como al VIFC. Como socio fundador, la firma se ha comprometido a invertir 10 mil millones de dólares durante los próximos cinco años en el centro financiero y en Vietnam, centrándose en bienes raíces, agricultura y productos de renta fija.



Añadió que el VIFC demuestra al mundo que Vietnam se toma en serio la apertura de su economía a la inversión internacional. El desarrollo de los mercados de capitales nacionales será crucial para sostener el crecimiento, facilitar la transición de una economía basada en las exportaciones a una economía interna más sólida y atraer capital global adicional.



Por otro lado, el director ejecutivo del VIFC, Richard D. McClellan, describió el centro financiero como un mecanismo clave para desbloquear los flujos de capital global hacia Vietnam y expresó optimismo sobre su futura cooperación con fondos e instituciones financieras australianas.



El 25 de marzo, representantes de VPAM, VIFC y las empresas se reunirán con el Future Fund de Australia sobre el desarrollo de la curva de rendimiento de los bonos gubernamentales y la creación de un fondo nacional de activos. También trabajarán con el Grupo Plenario sobre bonos de infraestructura y con los principales inversores institucionales para analizar la inversión en infraestructura y las perspectivas macroeconómicas de Vietnam./.