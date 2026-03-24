Premier vietnamita llama a fortalecer nexos económicos con Rusia

Moscú (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, incentivó hoy a las empresas vietnamitas y rusas a concretar más proyectos de cooperación e inversión, con el objetivo de elevar los nexos bilaterales a una nueva altura, de manera más práctica y eficaz, durante su intervención en el foro empresarial entre ambos países en Moscú.



En la cita, el dirigente enfatizó que, en el contexto de la compleja evolución de la situación mundial, ambos países deben fortalecer la solidaridad, la cooperación y el diálogo, bajo el espíritu de "escuchar con sinceridad, compartir con el corazón y actuar con productos concretos".



Al repasar la trayectoria de más de 75 años de relaciones entre Vietnam y Rusia, el premier afirmó que la cooperación entre ambas naciones no tiene barreras ni límites. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó 4,77 mil millones de dólares; Rusia cuenta con 199 proyectos en Vietnam con un capital registrado total de 990 millones de dólares, mientras que el último alberga 16 proyectos en el país euroasiático con un capital total de 1,6 mil millones de dólares.



No obstante, el líder señaló que la cooperación económica aún no está a la altura de las relaciones político-diplomáticas y que existe mucho margen para el desarrollo. Durante esta visita, reveló que mantiene conversaciones y encuentros con líderes rusos y trabaja con instituciones socioeconómicas locales con el fin de impulsar la cooperación integral, especialmente en lo económico con proyectos específicos.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, interviene en la cita (Foto: VNA)



Informando sobre las orientaciones de desarrollo, Minh Chinh indicó que Vietnam aspira a convertirse en 2030 en una nación en desarrollo con una industria moderna e ingresos medianos altos, y para 2045 en un país desarrollado de ingresos altos. Vietnam prioriza el desarrollo en sectores donde Rusia tiene fortalezas, como la energía (petróleo y gas, energía nuclear, energías limpias), ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, así como infraestructura, salud y educación.



Asimismo, hizo un llamado a las empresas de ambos países para fortalecer la conectividad y la cooperación en inversiones, en aras de elevar los lazos económicos Vietnam-Rusia a un nuevo nivel.



Por su parte, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernychenko afirmó que Vietnam es un socio de confianza de Rusia en la región de Asia-Pacífico y subrayó el deseo de mejorar la eficacia de la cooperación bilateral.



Rusia está dispuesta a ampliar la colaboración con Vietnam en los sectores de energía, agricultura, transporte, turismo, formación de recursos humanos y energías renovables, contribuyendo a impulsar la transición verde y el desarrollo sostenible, dijo.



En el foro, las empresas de ambos países intercambiaron 4 acuerdos de cooperación en las áreas de petróleo y gas, transporte marítimo, ferrocarril y logística, bajo la presencia de los líderes de ambas partes.



Previamente, el 23 de marzo en Moscú, Pham Minh Chinh trabajó con los directivos del Grupo TH sobre el Proyecto del complejo de cría de vacas lecheras y procesamiento de leche en Rusia. El dirigente valoró los resultados iniciales del proyecto y expresó su esperanza de que este sea un "faro" para la inversión de las empresas vietnamitas en el extranjero. Instó al Grupo TH a continuar su expansión hacia un modelo verde, limpio y de alta tecnología, en un esfuerzo por elevar el prestigio de la marca vietnamita en el mercado internacional./.