Primer ministro de Vietnam visita centros clave de energía nuclear y transporte en Moscú

Moscú (VNA)- En el marco de su visita oficial a Rusia, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, visitó hoy el Museo de Energía Atómica y el Centro de control del sistema de metro de Moscú.



Estos son dos ámbitos en los que Rusia tiene fortalezas y en los que Vietnam se está enfocando en desarrollar.



El Museo de Energía Atómica fue construido en 2018 y puesto en funcionamiento en 2023. El complejo, levantado sobre una superficie total de aproximadamente 25.000 m², es capaz de recibir alrededor de 2.100 visitantes al mismo tiempo y 4.500 visitantes por día.





El museo presenta la historia y los logros modernos del sector de la energía nuclear rusa, organizando exposiciones, conferencias y reuniones empresariales para promover e informar sobre los avances y el desarrollo futuro de la industria nuclear rusa.



El jefe del Gobierno recorrió las áreas de exposición “Proyecto Atómico Soviético” y “La era de los pioneros”, que presentan el período de los primeros y más importantes descubrimientos “atómicos”. Posteriormente, visitó la exposición “Industria Nuclear Moderna”, donde conoció las aplicaciones de la tecnología nuclear en la energía, la medicina, la industria alimentaria y la agricultura.



Al conocer el proceso de investigación y desarrollo de la tecnología atómica, así como los factores clave científicos y prácticos, los recursos humanos y la infraestructura para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, Minh Chinh expresó su admiración por los logros de la antigua Unión Soviética y de la actual Federación de Rusia en este ámbito.



Según el primer ministro, tanto la antigua Unión Soviética como la Rusia actual han tenido proyectos concretos de cooperación con Vietnam en la investigación y el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.



Agregó que, durante esta misma visita, ambos países firmaron un acuerdo para la construcción de una central nuclear en Vietnam, con el objetivo de garantizar la seguridad energética nacional.

El primer ministro Pham Minh Chinh y representantes del Centro de control del sistema de metro de Moscú. Foto: VNA



Con la estrategia de desarrollo rápido y sostenible de Vietnam basada en la ciencia, la tecnología y la innovación, manifestó su deseo de que en el futuro ambos países continúen fortaleciendo la cooperación en el ámbito nuclear con fines pacíficos, incluyendo no solo el desarrollo energético, sino también la investigación y aplicación en la medicina, la industria alimentaria y la agricultura.



Ese mismo día por la mañana, Minh Chinh también visitó el Centro de control del sistema de metro de Moscú, donde conoció la historia de su construcción y sus orientaciones de desarrollo futuro.



El sistema de metro de Moscú es una de las redes de transporte urbano más grandes e impresionantes del mundo. Inaugurado en 1935, hasta diciembre de 2024 cuenta con una longitud total de 466,62 km y 271 estaciones, convirtiéndose en la red de metro más larga de Europa y la octava a nivel mundial. Con un flujo promedio de aproximadamente 7,5 millones de pasajeros al día, es el sistema de metro más concurrido de Europa y fuera de Asia.

El primer ministro Pham Minh Chinh visita el Centro de control del sistema de metro de Moscú. Foto: VNA

Una de las características más destacadas de este sistema es la arquitectura y decoración de sus estaciones. Muchas de ellas están diseñadas como “palacios subterráneos”, con techos altos, lujosos candelabros, mármol y obras de arte elaboradas. El sistema también ha integrado numerosas tecnologías modernas para mejorar la experiencia de los pasajeros.



El primer ministro afirmó que su país está implementando avances estratégicos, entre ellos el desarrollo de infraestructuras. Vietnam se centra en el desarrollo del transporte, con múltiples líneas de ferrocarril urbano ya en funcionamiento, en construcción o planificadas, especialmente en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, con una visión moderna, ecológica e inteligente./.