Vietnam y Camboya fomentan lazos de amistad y cooperación integral

Hanoi (VNA) - Vietnam y Camboya reafirmaron hoy su compromiso de fortalecer la amistad tradicional y la cooperación integral, durante un encuentro en Hanoi entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP) y titular del Consejo Nacional del Frente de Solidaridad para el Desarrollo de la Patria de ese país, Men Sam An.

En la reunión, To Lam valoró la visita de la dirigente camboyana y su delegación de alto nivel, subrayando su importancia para estrechar la cooperación entre los órganos de Frente de ambos países y consolidar los vínculos de buena vecindad, amistad tradicional y colaboración integral y sostenible a largo plazo.

El líder vietnamita felicitó la firma del Acuerdo de Cooperación para el período 2026-2031 entre ambas partes y reafirmó que Vietnam otorga alta prioridad a sus relaciones con Camboya, al tiempo que respalda su desarrollo pacífico y estable, creando condiciones favorables para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados.

Asimismo, informó sobre la situación interna del país tras el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y las recientes elecciones legislativas, destacando que Vietnam avanza en la consolidación de su aparato de liderazgo y en la implementación de las resoluciones adoptadas.

Por su parte, Men Sam An felicitó a Vietnam por la exitosa organización de los comicios, con alta participación ciudadana, y expresó su confianza en que el país continuará avanzando bajo el liderazgo del PCV.

La dirigente reafirmó que Camboya considera a Vietnam un vecino cercano y un amigo sincero, y destacó la valiosa contribución de los voluntarios vietnamitas a la liberación de su país del régimen genocida. También subrayó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el valor histórico de las relaciones bilaterales.

Men Sam An manifestó además su voluntad de seguir impulsando la cooperación con el Frente de la Patria de Vietnam en ámbitos como cultura, salud y educación, especialmente en zonas fronterizas, y expresó su interés en intercambiar experiencias en el desarrollo turístico.

Ambas partes coincidieron en que la cooperación económica mantiene una tendencia positiva, con potencial para elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares, y resaltaron el papel clave de los intercambios entre pueblos.

Expresaron su confianza en el continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales en beneficio mutuo, contribuyendo a la paz y estabilidad regional y global, y reafirmaron que la amistad entre Vietnam y Camboya constituye un patrimonio invaluable que debe preservarse y promoverse para las futuras generaciones./.