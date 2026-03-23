Premier sostiene encuentro con la comunidad vietnamita en Rusia

Moscú, 23 mar (VNA)- Como parte de su visita oficial a Rusia del 22 al 25 del presente mes, el primer ministro Pham Minh Chinh sostuvo el 22 de marzo (hora local) un encuentro con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad connacional en este país.





El embajador Dang Minh Khoi informó que la comunidad vietnamita en Rusia cuenta con una larga trayectoria y está integrada actualmente por unas 80.000 personas, entre ellas más de 4.000 estudiantes de grado y posgrado. A pesar de las fluctuaciones derivadas de las condiciones locales, la comunidad mantiene una vida estable, con una posición jurídica y social cada vez más consolidada, preservando su unidad y su vínculo permanente con la patria.





En los últimos años, especialmente durante el conflicto de cuatro años entre Rusia y Ucrania, la Embajada de Vietnam en Rusia ha superado numerosos desafíos para cumplir sus funciones, señaló.





Añadió que ha contribuido a impulsar las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, al tiempo que garantiza una eficaz protección de los ciudadanos y respalda el desarrollo de la comunidad vietnamita en el país.





Por su parte, los representantes de la comunidad expresaron su confianza en que la visita del primer ministro fortalecerá de manera integral los lazos entre Vietnam y Rusia, profundizando la Asociación Estratégica Integral en beneficio de ambos pueblos.





Asimismo, manifestaron su orgullo por los avances notables de la patria y su creciente posicionamiento internacional, y se comprometieron a seguir contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, en favor de un Vietnam fuerte, civilizado, próspero y feliz en la nueva etapa.





La comunidad también presentó diversas propuestas para reforzar los vínculos entre ambos países, entre ellas el aumento de vuelos directos, la promoción del aprendizaje del idioma vietnamita entre las nuevas generaciones, el envío de más estudiantes universitarios y de posgrado a Rusia, y la creación de oportunidades para que los talentos destacados regresen a trabajar en su país de origen.



El primer ministro Pham Minh Chinh y los estudiantes vietnamitas en Rusia posan para una foto en la reunión. (Foto: VNA)

Al subrayar la atención constante del Partido y el Estado hacia los vietnamitas en el exterior en general y en Rusia en particular, el premier Pham Minh Chinh analizó el contexto regional e internacional, así como las medidas de adaptación flexibles y eficaces adoptadas por Vietnam.





Destacó que las relaciones entre Vietnam y Rusia, forjadas durante más de 75 años, han superado las distancias geográficas. Ambos países no solo comparten afinidades en ideales y visión, sino que también han permanecido unidos frente a numerosos desafíos, impulsando un desarrollo sostenido.





El premier afirmó que, independientemente de las circunstancias, la lealtad inquebrantable entre los pueblos ruso y vietnamita se mantiene intacta y debe seguir siendo preservada, fortalecida y promovida.





Al resaltar las contribuciones de generaciones de estudiantes e investigadores vietnamitas formados en Rusia en áreas como la ciencia, la ingeniería y la medicina, señaló que estos aportes no solo reflejan la cooperación educativa duradera, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a esforzarse en sus estudios y servir a la patria.





El jefe de Gobierno describió el vínculo especial entre los pueblos de Vietnam y la antigua Unión Soviética, así como con la actual Federación de Rusia, como un símbolo destacado de solidaridad y amistad internacional.





Indicó que, durante su visita y en reuniones con altos dirigentes rusos, propondrá el reconocimiento de la comunidad vietnamita como minoría étnica en ese país, así como la creación de condiciones favorables que refuercen su estatus legal, estabilidad de vida e integración social, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo económico, cultural y social local y actuando como puente para fortalecer aún más las relaciones bilaterales.





También informó a la comunidad sobre la situación nacional, en particular el reciente XIV Congreso Nacional del Partido, la elección de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares para el período 2026-2031, así como los objetivos estratégicos y los logros socioeconómicos alcanzados.





El premier atribuyó estos resultados al liderazgo integral del Partido, la acción decidida de todo el sistema político y, especialmente, a la unidad, determinación y resiliencia de más de 100 millones de ciudadanos en el país y 6,5 millones de vietnamitas en el exterior, incluidos los residentes en Rusia.





Subrayó que la comunidad vietnamita en el extranjero es una parte inseparable de la nación, y afirmó que el Partido y el Estado continúan protegiendo sus derechos e intereses legítimos, apoyando su integración en los países de acogida y promoviendo la identidad cultural vietnamita.





Añadió que las autoridades escuchan e incorporan las opiniones de los vietnamitas en el exterior en la formulación de políticas, como se refleja recientemente en las enmiendas a la Ley de Nacionalidad, con el objetivo de responder mejor a sus aspiraciones.





También expresó su deseo de que los vietnamitas, independientemente de dónde vivan o trabajen, mantengan siempre su vínculo con la patria, sigan de cerca su evolución y contribuyan con su conocimiento, entusiasmo y capacidades al desarrollo de un país próspero, fuerte y moderno.





Durante el encuentro, el premier atendió las inquietudes y propuestas de la comunidad vietnamita en Rusia, a quienes instó a fortalecer la unidad, el apoyo mutuo y el espíritu patriótico, así como a seguir contribuyendo al desarrollo de un Vietnam cada vez más próspero, civilizado y feliz, y al fortalecimiento sustancial y efectivo de las relaciones entre Vietnam y Rusia./.