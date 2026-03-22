Trabajadores vietnamitas afectados por olas en Japón: un muerto y tres desaparecidos

Tokio (VNA) – Un grupo de ocho trabajadores vietnamitas sufrió un accidente marítimo provocado por grandes olas en la prefectura japonesa de Fukui el 21 de marzo, que dejó un fallecido, tres desaparecidos y un herido en tratamiento hospitalario, mientras que otros tres fueron rescatados ilesos, informó la Embajada de Vietnam en Japón.

Tras recibir los primeros reportes del incidente, la Embajada se puso de inmediato en contacto con las autoridades japonesas competentes y la Asociación de Vietnamitas en la prefectura para verificar la información y coordinar las medidas necesarias de protección para sus ciudadanos.

Según la Guardia Costera de Fukui, alrededor de las 2:00 (hora local) del 21 de marzo, se recibió una alerta sobre un accidente en el rompeolas que conduce al faro de Mikuni, donde varias personas fueron arrastradas al mar por fuertes olas.

Los equipos de rescate japoneses desplegaron rápidamente embarcaciones y helicópteros en la zona para llevar a cabo las labores de búsqueda y salvamento. La Embajada de Vietnam contactó directamente a las víctimas rescatadas para brindar asistencia inmediata y proteger sus derechos e intereses legítimos. Las autoridades japonesas continúan con los esfuerzos para localizar a los tres trabajadores desaparecidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam está trabajando con urgencia junto a las agencias pertinentes, tanto japonesas como nacionales, para intensificar la búsqueda y rescate de los desaparecidos, verificar la identidad de las víctimas y notificar oportunamente a sus familias a fin de realizar los trámites necesarios para los funerales.

La Embajada instó a los ciudadanos vietnamitas que trabajan y viven en Japón a no salir al mar durante tormentas ni acudir a zonas con advertencias de olas altas, vientos fuertes o terrenos peligrosos, especialmente por la noche, para evitar que se repitan incidentes similares./.