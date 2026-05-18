Pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sigue guiando la política exterior de Vietnam

Hanoi (VNA)- El pensamiento diplomático del Presidente Ho Chi Minh continúa siendo reconocido como la base orientadora de la política exterior de Vietnam, marcada por la independencia, la autonomía, la paz, la cooperación y el desarrollo.



No solo sentó las bases de la diplomacia moderna del país, sino que también configuró un enfoque estratégico, humanista y adaptado a los tiempos, contribuyendo a elevar la posición y la reputación de Vietnam en la escena internacional.



Según el doctor Le Trung Kien, de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, dentro del legado del Presidente Ho Chi Minh, el principio de “inmutable en objetivos, flexible en estrategias y tácticas” mantiene su valor orientador. Lo “inmutable” se refiere a la independencia, la libertad y la felicidad del pueblo, mientras que lo “flexible” alude a la manera adaptable de interactuar en un entorno internacional volátil.



A partir de ello, Vietnam mantiene una política exterior que no elige bandos, sino que se alinea con la justicia y la razón; no se integra en alianzas militares ni se une contra terceros, y busca “hacer amistad con todos los países”.



Este pensamiento también plantea la necesidad de vincular la independencia política con la autonomía económica. Una economía sólida, especialmente en sectores estratégicos como tecnología, industria de defensa y seguridad energética, sirve de base para fortalecer la posición internacional del país.



Vietnam persigue la cooperación sobre principios de asistencia mutua, adoptando lo mejor de la humanidad sin “diluirse”, y construye una red de intereses entrelazados con múltiples socios para garantizar un entorno pacífico y estable para el desarrollo.



En un contexto de integración profunda, proteger los derechos legales de los ciudadanos vietnamitas en el extranjero, aprovechar el derecho internacional y aprender de experiencias avanzadas de gestión son tareas fundamentales.



Al mismo tiempo, el pensamiento de combinar la fuerza nacional con la de la época se aplica mediante la incorporación proactiva de normas internacionales en la legislación nacional y el uso de mecanismos de cooperación como la OMC, EVFTA y CPTPP, manteniendo siempre la coherencia con las condiciones prácticas y la orientación de desarrollo de Vietnam.



No obstante, el contexto actual plantea numerosos desafíos, como la competencia estratégica entre grandes potencias, la presión de “tomar partido”, los conflictos entre integración y orientación de desarrollo, y problemas globales como el cambio climático y la ciberseguridad. Esto requiere que Vietnam actúe con flexibilidad, ampliando la cooperación sin comprometer la independencia, la soberanía y los intereses fundamentales.



Desde una perspectiva práctica, el profesor y doctor Mach Quang Thang afirma que el pensamiento diplomático del Presidente Ho Chi Minh ha sido la base de los logros destacados de Vietnam en su integración internacional.



Siguiendo la visión de “hacer amistad con todos los países democráticos” y el espíritu de “hermandad universal”, Vietnam ha ampliado sus relaciones exteriores en todos los ámbitos, construido una red de socios extensa y contribuido activamente a la paz y el desarrollo de la región y del mundo.



El profesor enfatiza que, en la actualidad, la aplicación del pensamiento de Ho Chi Minh debe continuar con énfasis en expandir las relaciones exteriores al tiempo que se mantienen los principios fundamentales. La diplomacia debe practicarse con sinceridad, confianza y desarrollo compartido, ya que la construcción de confianza es un proceso largo pero decisivo.



Independientemente de las circunstancias, Vietnam permanece firme en valores esenciales como la paz, la independencia, la unidad y la integridad territorial. Este es el “inmutable” del pensamiento diplomático del Presidente Ho Chi Minh, la base que permite a Vietnam responder con flexibilidad a los cambios globales y continuar reafirmando su papel y posición en la era de integración y desarrollo./.

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