Difunden en Corea del Sur valores perdurables del pensamiento Ho Chi Minh

Seúl (VNA)- Con motivo del 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 –2026), la Embajada de Vietnam en Corea del Sur organizó hoy una ceremonia de homenaje al líder vietnamita dentro del recinto de la sede diplomática.



Al acto asistió el embajador Vu Ho, junto con funcionarios de la Embajada, representantes de agencias, asociaciones, miembros de la comunidad vietnamita en Corea del Sur, estudiantes, jóvenes y también académicos, artistas y amigos surcoreanos admiradores de Vietnam.



En su intervención, Vu Ho destacó que el Presidente Ho Chi Minh no solo fue un líder genial y héroe de la liberación nacional, sino también una destacada figura cultural de Vietnam.



Señaló que su vida y obra representan un símbolo luminoso de patriotismo, aspiración de independencia, profundo humanismo y voluntad de superación del pueblo vietnamita.



El diplomático informó además sobre la continuidad del proyecto “Honrar al Presidente Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional de Vietnam y figura cultural destacada, en el extranjero”, vinculado a la labor de divulgación al exterior sobre la visión de desarrollo de Vietnam hacia 2030 y 2045.

Una actividad artística en el evento. (Fuente: VNA)

Según explicó, esta iniciativa contribuye a difundir entre la comunidad internacional la imagen de un Vietnam pacífico, dinámico y profundamente integrado en el mundo.



En el contexto del fortalecimiento integral de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, el homenaje al Presidente Ho Chi Minh en territorio surcoreano no solo tiene significado para la comunidad vietnamita residente en el exterior, sino que también contribuye a reforzar el entendimiento mutuo y los vínculos entre los pueblos de ambos países sobre la base de valores compartidos como la paz, la cooperación y el desarrollo.



Como parte del programa, los asistentes vieron un documental subtitulado en coreano sobre la vida y la obra revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh, ayudando a los amigos internacionales y a las nuevas generaciones a comprender mejor su pensamiento, ética y estilo de vida.



Uno de los momentos destacados del evento fue la exposición de fotografías, pinturas y documentos sobre el Presidente Ho Chi Minh, que recreó de manera vívida los hitos más importantes de su vida y obra, además de presentar historias sencillas pero inspiradoras sobre su ética y estilo de vida.



Durante la ceremonia, Kwon Sung Taek, presidente de la Asociación de Intercambio Cultural y Económico Vietnam–Corea del Sur, expresó su profunda admiración hacia el Presidente Ho Chi Minh, y afirmó que sus ideas sobre la paz, la independencia nacional y el humanismo poseen un valor universal con significado para la comunidad internacional.



Por su parte, el profesor Park Yeon Kwan consideró que el Presidente Ho Chi Minh simboliza el anhelo de independencia y la compasión humana. También destacó que la importancia que el líder vietnamita otorgaba a la educación sigue plenamente vigente y ha contribuido a sentar las bases del fuerte desarrollo de Vietnam en la actualidad.



En esta ocasión, la Embajada de Vietnam en Corea del Sur también rindió homenaje a personas destacadas por su compromiso con el estudio y seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, además de inaugurar una exposición temática destinada a difundir más ampliamente sus elevados valores ideológicos y humanistas entre la comunidad vietnamita y los amigos internacionales./.