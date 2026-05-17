Cultura-Deporte

Difunden en Corea del Sur valores perdurables del pensamiento Ho Chi Minh

Con motivo del 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 –2026), la Embajada de Vietnam en Corea del Sur organizó hoy una ceremonia de homenaje al líder vietnamita dentro del recinto de la sede diplomática.

El embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Seúl (VNA)- Con motivo del 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 –2026), la Embajada de Vietnam en Corea del Sur organizó hoy una ceremonia de homenaje al líder vietnamita dentro del recinto de la sede diplomática.

Al acto asistió el embajador Vu Ho, junto con funcionarios de la Embajada, representantes de agencias, asociaciones, miembros de la comunidad vietnamita en Corea del Sur, estudiantes, jóvenes y también académicos, artistas y amigos surcoreanos admiradores de Vietnam.

En su intervención, Vu Ho destacó que el Presidente Ho Chi Minh no solo fue un líder genial y héroe de la liberación nacional, sino también una destacada figura cultural de Vietnam.

Señaló que su vida y obra representan un símbolo luminoso de patriotismo, aspiración de independencia, profundo humanismo y voluntad de superación del pueblo vietnamita.

El diplomático informó además sobre la continuidad del proyecto “Honrar al Presidente Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional de Vietnam y figura cultural destacada, en el extranjero”, vinculado a la labor de divulgación al exterior sobre la visión de desarrollo de Vietnam hacia 2030 y 2045.

vnanet-potal-dai-su-quan-viet-nam-tai-han-quoc-to-chuc-chuoi-hoat-dong-ky-niem-sinh-nhat-bac-8766485.jpg
Una actividad artística en el evento. (Fuente: VNA)

Según explicó, esta iniciativa contribuye a difundir entre la comunidad internacional la imagen de un Vietnam pacífico, dinámico y profundamente integrado en el mundo.

En el contexto del fortalecimiento integral de las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur, el homenaje al Presidente Ho Chi Minh en territorio surcoreano no solo tiene significado para la comunidad vietnamita residente en el exterior, sino que también contribuye a reforzar el entendimiento mutuo y los vínculos entre los pueblos de ambos países sobre la base de valores compartidos como la paz, la cooperación y el desarrollo.

Como parte del programa, los asistentes vieron un documental subtitulado en coreano sobre la vida y la obra revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh, ayudando a los amigos internacionales y a las nuevas generaciones a comprender mejor su pensamiento, ética y estilo de vida.

Uno de los momentos destacados del evento fue la exposición de fotografías, pinturas y documentos sobre el Presidente Ho Chi Minh, que recreó de manera vívida los hitos más importantes de su vida y obra, además de presentar historias sencillas pero inspiradoras sobre su ética y estilo de vida.

Durante la ceremonia, Kwon Sung Taek, presidente de la Asociación de Intercambio Cultural y Económico Vietnam–Corea del Sur, expresó su profunda admiración hacia el Presidente Ho Chi Minh, y afirmó que sus ideas sobre la paz, la independencia nacional y el humanismo poseen un valor universal con significado para la comunidad internacional.

Por su parte, el profesor Park Yeon Kwan consideró que el Presidente Ho Chi Minh simboliza el anhelo de independencia y la compasión humana. También destacó que la importancia que el líder vietnamita otorgaba a la educación sigue plenamente vigente y ha contribuido a sentar las bases del fuerte desarrollo de Vietnam en la actualidad.

En esta ocasión, la Embajada de Vietnam en Corea del Sur también rindió homenaje a personas destacadas por su compromiso con el estudio y seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, además de inaugurar una exposición temática destinada a difundir más ampliamente sus elevados valores ideológicos y humanistas entre la comunidad vietnamita y los amigos internacionales./.

VNA
#136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh #Vietnam #Corea del Sur #Vu Ho
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados en el acto conmemorativo de 120 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Hanoi. (Fuente: VNA)

Universidad Nacional de Hanoi apuesta por innovación y tecnología

Una universidad de élite debe poseer un gran potencial científico y tecnológico, contar con muchos científicos destacados y ser un lugar donde converjan excelentes científicos, expertos líderes en tecnología, profesores talentosos, estudiantes sobresalientes e incluso intelectuales vietnamitas en el extranjero.

En aldea antigua de Phuoc Tich (Fuente: VNA)

Paisajes poéticos de aldea antigua de Phuoc Tich

Situada junto al río O Lau y a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Hue, la aldea antigua de Phuoc Tich, con más de 500 años de historia, conserva casi intacta la belleza serena y tradicional de las zonas rurales del Norte Septentrional de Vietnam.

La artesana de mérito Nguyen Thi Oanh. (Fuente: VNA)

Familia de artesanos vietnamitas conserva el oficio de elaboración de pinturas Dong Ho

En medio de la modernización y el riesgo de desaparición de numerosos valores tradicionales, la familia del artesano Nguyen Huu Hoa y su esposa, la artesana de mérito Nguyen Thi Oanh, continúa preservando y promoviendo el oficio de elaboración de las pinturas populares Dong Ho, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere salvaguardia urgente.

Guardianes de los oficios tradicionales en Nhut Tao

Guardianes de los oficios tradicionales en Nhut Tao

En la desembocadura de Nhut Tao, a 46 kilómetros de Ciudad Ho Chi Minh, aún sobreviven oficios tradicionales ligados a los campos de juncos y a la producción artesanal de harina de arroz. Cada día, los pobladores comienzan su labor desde el amanecer, preservando el ritmo de vida y la identidad cultural de una aldea rural con cientos de años de historia.

Song Mun Yeong, directora del centro de apoyo a familias multiculturales de Seongnam, y la ministra consejera Nguyen Thi Thai Binh, junto con novias y estudiantes vietnamitas en Seongnam. (Foto: VNA)

Vietnam brilla en el festival global de cultura de Seongnam

El pabellón vietnamita en el 15.º Festival de Armonía Global, organizado por la administración de la ciudad de Seongnam de Corea del Sur, atrajo a un gran número de visitantes con actividades que mostraron la cultura, la gastronomía y las imágenes del país y del pueblo vietnamita.

En un partido internacional de fútbol entre la selección de fútbol de Vietnam (uniforme rojo) y la selección de India (uniforme azul) en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Explotación de derechos de autor deportivos por impulsar economía “sin humo”

La elección por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del tema del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2026, “Propiedad intelectual y deporte: Prepararse – Empezar – Innovar”, refleja la creciente importancia de la propiedad intelectual en el desarrollo de la industria deportiva, un sector económico “sin humo” con gran potencial.

Miembros del club de “Don ca tai tu” de la Asociación de Turismo de la provincia de Tay Ninh interpretan en el barrio de Binh Minh, provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)

Don ca tai tu, identidad cultural y atractivo turístico del sur de Vietnam

Reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, Don ca tai tu (cantos de aficionados del Sur de Vietnam) es a la vez una expresión artística popular y una síntesis de identidad cultural, que en la provincia de Tay Ninh se vinculada al desarrollo de su estrategia turística.

Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Hanoi convierte la cultura en motor de desarrollo tras la Resolución 80-NQ/TW

Tras la emisión de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, Hanoi avanza en la implementación concreta de sus orientaciones y objetivos. Más allá de las consignas y actividades simbólicas, la capital apuesta por situar la cultura como un pilar estratégico del desarrollo, con medidas prácticas, efectivas y de amplio impacto social.